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وزير سوداني يحذر إثيوبيا من ملء سد النهضة دون اتفاق

وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس خلال مؤتمر صحفي سابق في الخرطوم (الأناضول)
وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس خلال مؤتمر صحفي سابق في الخرطوم (الأناضول)
2/2/2021

قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن إصرار الإثيوبيين على المضي قدما في الملء الثاني لسد النهضة من غير توقيع اتفاق مسبق، يهدد سلامة نصف سكان السودان الذين يسكنون على ضفاف النيل الأزرق.

وجاء تصريح وزير الري السوداني خلال لقائه برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فان دوول ورئيس الملف السياسي بالبعثة دانيال وايس، بحسب بيان صادر من الوزارة.

ويأتي الاجتماع في إطار إطلاع السفراء الأجانب المعتمدين بالخرطوم على تطورات التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة.

وأوضح البيان أن عباس قدم شرحا حول سير المفاوضات والمقترحات التي تقدم بها السودان لدفع المحادثات بإعطاء خبراء الاتحاد الأفريقي دورا أكبر.

وأشار إلى أنه خلال اللقاء تم بحث كيفية تحريك ملف المفاوضات للوصول إلى حل سلمي مقبول للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، دون أن يوضح نتائج تلك المشاورات.

ووفق البيان ذاته، أعلن روبرت فان دوول، عن زيارة مرتقبة لمفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، جوزيب بوريل، للسودان خلال الأيام المقبلة، دون تحديد موعد.

وكان السودان أعلن الشهر الماضي بحثه خيارات بديلة بسبب تعثر المفاوضات التي تجرى مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة برعاية الاتحاد منذ أشهر، رافضا الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل دون الوصول لاتفاق.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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