نتنياهو يزور الإمارات الأسبوع المقبل والبحرين تنسق أمنيا مع إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء نيته القيام بزيارة قصيرة قريبا للإمارات، وربما البحرين أيضا، فيما اتفق مسؤولو الأمن في إسرائيل والبحرين على التعاون المشترك.

وقال نتنياهو إنه يعتزم القيام بزيارة مدتها 3 ساعات للإمارات، وربما البحرين أيضا الأسبوع المقبل، وذلك تأكيدا لتقارير تداولها الإعلام الإسرائيلي مؤخرا.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أول أمس الأحد عن مسؤول كبير في الحكومة (لم تسمه) أن "نتنياهو قرر تقصير زيارته المخطط لها إلى الخليج من 3 أيام إلى 3 ساعات فقط"، كما ذكرت مصادر مقربة من نتنياهو أن سبب تقصير الزيارة هو الإغلاق المفروض في ظل جائحة كورونا.

من جهة أخرى، أجرى وزيرا الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، والداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة محادثة بالفيديو اليوم عبر تطبيق زوم اتفقا خلالها على بدء الإجراءات اللازمة لإطلاق التعاون المشترك، كما دعا كل منهما نظيره لزيارة بلاده، وفقا لقناة "كان" الرسمية الإسرائيلية.

بدورها، قالت القناة الـ20 الإسرائيلية الخاصة إن محادثة أوحانا وآل خليفة كانت "دافئة وودية".

وأضافت أن الوزيرين تبادلا التهنئة على توقيع اتفاق التطبيع، وأشارا إلى أن المحادثة "خطوة إيجابية تغير بشكل كبير الواقع في الشرق الأوسط".