البث الحي
سياسة|فلسطين

بعد مقتل شاب بالرصاص.. مظاهرات داخل الخط الأخضر تندد بدور الشرطة الإسرائيلية في تفشي الجريمة

الشرطة الإسرائيلية تعتقل محتجين خلال مظاهرة في مدينة الناصرة (رويترز)
الشرطة الإسرائيلية تعتقل محتجين خلال مظاهرة في مدينة الناصرة (رويترز)
2/2/2021-|آخر تحديث: 3/2/202112:19 AM (مكة المكرمة)

شهدت عدة مدن وبلدات عربية داخل الخط الأخضر الثلاثاء مظاهرات شارك فيها الآلاف تنديدا بتقاعس السلطات الإسرائيلية في إنفاذ القانون وملاحقة عصابات الإجرام، وبدورها في تفشي الجريمة.

وتزامن ذلك مع تشييع الآلاف في بلدة طمرة (شرق مدينة عكا) جثمان الشاب أحمد حجازي الذي قُتل في تبادل لإطلاق نار بعد مهاجمة مسلحين أحد منازل البلدة.

وندد المشيعون بما وصفوه بتفشي أعمال العنف والجريمة بغطاء من الشرطة الإسرائيلية، وأغلق محتجون الطريق السريعة في البلدة، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حجازي قتل مساء الاثنين "على وجه الخطأ" عندما أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار في حي سكني في بلدة طمرة عقب إطلاق ملثمين النار على أحد المنازل.

وبالإضافة إلى مقتل الشاب أحمد حجازي، أصيب طبيب من فلسطينيي الخط الأخضر، كما قتل شخص يعتقد أنه أحد الملثمين الذين هاجموا المنزل.

وفي المقابل، قمعت الشرطة الإسرائيلية متظاهرين في مدينة الناصرة، واعتقلت عددا منهم.

وأوردت وكالة الأناضول للأنباء أن المحتجين في الناصرة، وبينهم نواب عرب في الكنيست، رددوا هتافات مناهضة للحكومة والشرطة الإسرائيليتين.

وبالإضافة إلى طمرة والناصرة، خرجت مظاهرات في مناطق أخرى بالخط الأخضر، بينها مدينة أم الفحم.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

احتجاجا على التمييز حتى بزمن كورونا.. فلسطينيو الخط الأخضر يعلنون الإضراب

بدأت المجالس المحلية والبلديات العربية داخل الخط الأخضر، إضرابا مفتوحا احتجاجا على تمييز السلطات الإسرائيلية ضدهم، حيث منحتهم أقل من 2% من المساعدات التي منحتها للبلديات اليهودية لمواجهة الخسائر بسبب تفشي فيروس كورونا. تقرير: نجوان سمري تاريخ البث: 2020/5/6

المزيد من سياسة

كورونا.. بايدن يأمل عودة الحياة لطبيعتها مطلع 2022 والكويت تحظر دخول الأجانب أسبوعين

بايدن أثناء زيارته مؤخرا مركزا طبيا عسكريا في ميريلاند (رويترز)

استمع لقصيدة طفل سوري نازح هزت منصات التواصل

11 وزيرا في انتظار اليمين.. الرئيس التونسي يؤكد مجددا رفضه التعديل الحكومي الأخير

السودان.. تأجيل إعلان الحكومة ومظاهرات بالخرطوم والقضارف احتجاجا على تردي الاقتصاد

وزير الإعلام السوداني يؤكد تأجيل إعلان الحكومة (الأناضول)
الأكثر قراءة

بالفيديو: لم يفعل مثل رونالدو.. كيف حول لقاء ميسي حياة طفل أفغاني إلى جحيم؟

مرتضى بقميص النجم الأرجنتيني الموقع منه (يمين) ومع ميسي في الدوحة قبل مباراة برشلونة والأهلي السعودي (مواقع التواصل)

الرواية الأميركية السرية للثورة المصرية (3).. مرسي والسيسي والطريق إلى المذبحة

6 إرشادات للوقاية من فيروس نيباه

الاتفاق النووي.. إدارة بايدن تعتزم تشكيل فريق تفاوضي مع إيران يتضمن خبراء من الصقور وطهران ترفض أي تغيير بالبنود

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)