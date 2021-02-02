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سياسة|صين

لم تخلُ من التحذير.. دعوة صينية لاستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة

جيتشي حذّر من أن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده خط أحمر (الفرنسية)
جيتشي حذّر من أن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده خط أحمر (الفرنسية)
2/2/2021

دعا الدبلوماسي الصيني والسفير السابق لدى الولايات المتحدة، يانغ جيتشي، الصينيين إلى استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة، لكنه حذر من التدخل في الشؤون الصينية.

ودعا جيتشي -في كلمة أمام منتدى عبر الإنترنت نظمته اللجنة الوطنية للعلاقات الأميركية الصينية- إلى دفع العلاقات الأميركية الصينية إلى ما وصفه بالمسار البنّاء، مؤكدا أن البلدين يمكنهما العمل معا لتحسين الشؤون العالمية.

وفي الوقت نفسه حذّر جيتشي من أن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده خط أحمر.

ويعد جيتشي -وهو مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي- أكبر مسؤول صيني يتحدث عن العلاقات مع واشنطن، منذ دخل جو بايدن البيت الأبيض.

وأوضحت مراسلة الجزيرة، شيماء جو إي إي، أن هذه الدعوة الصينية تأتي لترميم العلاقات بين البلدين، بعد 4 سنوات من ولاية الرئيس السابع دونالد ترامب الذي اتبع سياسة الضغوط وفرض العقوبات على الصين.

وأشارت إلى أن الصين بهذه الدعوة تريد أن تبدي حسن النية للإدارة الأميركية الجديدة لإقامة علاقات مبنية على النزاهة والتعاون لا على التنافس والعداء.

وأضافت المراسلة أن الدعوة الصينية لم تخلُ من التحذير من التدخل في الشؤون الصينية، في إشارة إلى الملفات التي توتر العلاقات بين أميركا والصين؛ ومنها تايوان، وهونغ كونغ، وإقليم شينغ يانغ الصيني حيث تتهم بكين بانتهاك حقوق الإنسان بشأن الأقلية المسلمة.

 

 

المصدر : الجزيرة + رويترز

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