كورونا.. إعطاء مئة مليون لقاح عالميا واختبارات تؤكد اقتراب الهند من مناعة القطيع وفرنسا قلقة من نسخة متحورة

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 104 ملايين و31 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و250 ألفا، وتعافى ما يزيد عن 75 مليونا و267 ألفا، وفق موقع ورلدوميتر (Worldometer).

وتعتبر الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا من الوباء، إذ سجلت أكثر من 443 ألف وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 225 ألفا، والمكسيك بنحو 159 ألفا، والهند بأكثر من 154 ألفا، والمملكة المتحدة بحوالي 106 آلاف وفاة.

وفيما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام، والتدابير الجديدة والأحداث البارزة اليوم الثلاثاء.

مئة مليون جرعة لقاح

تم إعطاء أكثر من مئة مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في 77 دولة أو منطقة على الأقل في جميع أنحاء العالم، بعد أقل من شهرين من إطلاق أولى حملات التطعيم الجماعية في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقًا لتعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتتركز 65% من الجرعات المعطاة بجميع أنحاء العالم في البلدان ذات الدخل المرتفع (بحسب تعريف البنك الدولي) التي يقطنها 16% فقط من سكان العالم.

وإضافة إلى إسرائيل، فإن هذه الدول توجد في أميركا الشمالية وأوروبا والخليج.

السويد ستعطي أسترازينيكا لمن هم دون 65 عاما

أوصى مسؤولو الصحة السويديون الثلاثاء بإعطاء لقاح أسترازينيكا (AstraZeneca) المضاد لفيروس كورونا بشكل أساسي لمن تقل أعمارهم عن 65 عاما، مشيرين إلى عدم وجود أدلة على فعاليته لدى كبار السن.

وقالت وكالة الصحة العامة في البلاد إن لقاح شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة يجب أن يُقدم "بالدرجة الأولى" إلى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما.

روسيا ستوفر لقاحها لـ700 مليون شخص

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مدير صندوق الثروة السيادية الروسي قوله اليوم الثلاثاء إن روسيا ستكون قادرة على تطعيم 700 مليون شخص بلقاح سبوتنيك في (Sputnik V) الروسي المضاد لفيروس كورونا هذا العام.

نسخة متحورة تقلق فرنسا

قال رئيس اللجنة الطبية لمستشفيات باريس ريمي سالومون الثلاثاء إن النتائج الأولية للتحقيق الذي يهدف إلى تقييم وجود نسخة متحورة أكثر عدوى من فيروس كورونا في فرنسا "ليست جيدة"، مشيرا إلى "انتشار متسارع".

وأوضح أنه "تم تسجيل حوالي 6% في 7 يناير/كانون الثاني الماضي ليتراوح في الأسبوع الماضي بين 15% و20%"، وبما أن النسخة المتحورة التي ظهرت في بريطانيا "معدية بنسبة 40% إلى 70%، فسيكون هناك تسارع للوباء إذا لم نفعل شيئا بشكل ملحوظ (..). وهذا ما يثير مخاوفنا".

انكماش إجمالي الناتج الداخلي بمنطقة اليورو

سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انخفاضا غير مسبوق بنسبة 6.8% في العام 2020، وهو أقل حدة مما توقعت المفوضية الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفقا لتقدير أولي نشره الثلاثاء مكتب الإحصاء يوروستات (Eurostat).

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا على وجه الخصوص بنسبة 8.9% في عام 2020، لتكون من الأسوأ في منطقة اليورو وراء إسبانيا (11%)، ولكن أمام فرنسا (8.3%) وألمانيا (5%).

تمديد حالة الطوارئ في اليابان

مددت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في طوكيو وفي 10 من أصل 11 مقاطعة التي تسري فيها بالفعل هذه الإجراءات حتى السابع من مارس/آذار المقبل.

وتُعدّ حالة الطوارئ أكثر مرونة من دول أخرى كونها تحث على العمل من المنازل وإغلاق الحانات والمطاعم في الساعة الثامنة مساء.

سنغافورة تحد من استخدام بيانات تطبيق التعقب

أصدر برلمان سنغافورة الثلاثاء قانونا للحد من استخدام البيانات التي تم جمعها من تعقب مسارات حاملي المرض، بعد أن أدركت الحكومة أنه يمكن للشرطة الوصول إليها.

وأطلقت سنغافورة تطبيق "تراستوغاذير"، وهو برنامج لتتبع مسار مخالطي مرضى كوفيد-19، ويمكن تنزيله على هاتف ذكي.

6 إصابات بنسخة متحورة في نيجيريا

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في نيجيريا الكشف عن 6 إصابات جديدة بالنسخة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، بينها 5 في ولاية أوجون، وإصابة في ولاية كوارا غربي نيجيريا.

أكثر من نصف سكان نيودلهي ربما أصيبوا بكوفيد-19

كشف مسح حكومي، أيّدت نتائجُه بحثا أجراه القطاع الخاص في وقت سابق، أن أكثر من نصف سكان نيودلهي البالغ عددهم 20 مليون نسمة ربما أُصيبوا بفيروس كورونا.

وسجلت الهند 10.8 ملايين إصابة بمرض كوفيد-19، وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة. لكن مسح اليوم الثلاثاء الذي استند إلى نحو 28 ألف عينة، أشار إلى أن الرقم الفعلي للمصابين بين سكان الهند، وعددهم 1.35 مليار نسمة، أعلى بكثير ويقترب من مستويات مناعة القطيع.

وكتب ساتيندرا جين وزير الصحة في نيودلهي على تويتر بعد نشر التقرير "في خامس مسح أمصال نجريه في العاصمة الوطنية دلهي، رصدنا أجساما مضادة (لفيروس كورونا) لدى 56.13% من سكان المدينة".

وقال رئيس شركة ثيروكير تكنولوجيز للفحوص لرويترز الأسبوع الماضي إن اختبارات منفصلة أجرتها الشركة على أكثر من 700 ألف في أنحاء الهند كشفت أن 55% من السكان قد يكونون أصيبوا بالفيروس بالفعل.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن ما بين 60% و70% على الأقل من السكان ينبغي أن يكتسبوا مناعة لكسر سلسلة انتقال العدوى، على الرغم من أن المسؤولين في الهند قالوا إن مستوى أقل من ذلك قد يبطئ أيضا انتشار الفيروس.

أحدث الإصابات في الدول العربية

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 17 وفاة و48 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 110 حالات.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة واحدة و811 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 510 مرضى.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 166 ألفا و654 حالة، منها 960 وفاة، ونحو 159 ألف حالة تعاف.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة القطرية رصد 375 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 158 مريضا.

وذكرت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 152 ألفا و95 إصابة، منها 249 وفاة، و146 ألفا و111 حالة شفاء.

وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 11 وفاة و1135 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1210 مرضى.

وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 621 ألفا و755 إصابة، بينها نحو 13 ألف وفاة، و594 ألفا و594 حالة تعاف.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات و310 إصابات بكورونا، فضلا عن تعافي 271 مريضا.

وذكرت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 368 ألفا و639، منها 6383 وفاة، و360 ألفا و110 حالات شفاء.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الثلاثاء تسجيل 9 وفيات، وإصابة 513 بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تعافي 502 خلال الـ24 ساعة الماضية.