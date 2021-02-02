قرار يمس مرشحي ترامب.. وزير الدفاع الأميركي يقيل المستشارين السابقين للبنتاغون

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) بأن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أقال الاثنين جميع أعضاء المجالس الاستشارية لرسم سياسات البنتاغون، منهيا بذلك مهام المعينين من قبل الإدارات السابقة، مما يحول دون تسلم مرشحي إدارة دونالد ترامب مهامهم.

وذكرت الصحيفة أن أوستن أقال الجميع حتى لا تكون هناك انتقائية في قراره، مضيفة أن الوزير سيعين أعضاء جددا لكل مجلس من المجالس الاستشارية خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أنه تم التنبؤ بهذه الخطوة الأسبوع الماضي، عندما علق أوستن عملية إعداد مرشحي إدارة ترامب لتسلم مناصبهم في المجالس الاستشارية للبنتاغون.

ومن بين المتأثرين بالقرار كوري ليفاندوفسكي مدير الحملة الرئاسية لترامب عام 2016، وديفيد بوسي نائب مدير حملة ترامب السابق.