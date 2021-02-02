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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

في مذكرة لمحاكمته بمجلس الشيوخ.. النواب الديمقراطيون يتهمون ترامب بالخيانة غير المسبوقة

نواب ديمقراطيون خلال تقديمهم قبل أسبوع لائحة اتهام بحق ترامب لمجلس الشيوخ (وكالة الأنباء الأوروبية)
نواب ديمقراطيون خلال تقديمهم قبل أسبوع لائحة اتهام بحق ترامب لمجلس الشيوخ (وكالة الأنباء الأوروبية)
2/2/2021

قدم الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي اليوم الثلاثاء مذكرتهم لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، متهمين إياه بالخيانة غير المسبوقة على خلفية اقتحام الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وحمل الديمقراطيون في مذكرتهم ترامب المسؤولية الشخصية عن اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول بواشنطن، واتهموه بالتحريض على ذلك الهجوم بعد فشله في إبطال نتائج الانتخابات الرئاسية التي ظل يردد أنها مزورة، وأنها سرقت منه لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وورد في وثيقة الادعاء أن "الرئيس حرض حشدا عنيفا على مهاجمة الكابيتول، عزمه على البقاء في السلطة بأي ثمن هو خيانة ذات بعد تاريخي"، وطالب الديمقراطيون بإدانة ترامب في ختام هذه المحاكمة التي تبدأ في 9 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال الديمقراطيون في نفس المذكرة إن سلوك الرئيس السابق عرض الأمن القومي وحياة المشرعين للخطر، وهدد الانتقال السلمي للسلطة.

واتهم فريق الادعاء -الذي سيمثل مجلس النواب في المحاكمة المرتقبة- ترامب بأنه أثبت استعداده لخرق وإساءة استخدام القانون في سبيل الحفاظ على السلطة.

وقبل أسبوع، سلم مجلس النواب الأميركي مجلس الشيوخ لائحة اتهام دونالد ترامب بالتحريض على العنف والتمرد، وتعريض أمن الولايات المتحدة للخطر، ووفقا للأعراف والقواعد يعتبر هذا الإجراء إيذانا رسميا لانطلاق المحاكمة.

ويواجه الديمقراطيون صعوبة كبيرة في حشد أصوات جمهورية داعمة لإدانة ترامب خلال المحاكمة المرتقبة بمجلس الشيوخ، حيث أشار 45 من 50 جمهوريا إلى اعتقادهم بأن محاكمة الرئيس السابق أمام المجلس سعيا لعزله بعد أن غادر السلطة غير دستورية، وكان قد أثير مؤخرا احتمال الاكتفاء بتوبيخ الرئيس السابق.

يذكر أن ترامب عين المحاميين ديفيد شون وبروس كاستر، لتمثيله خلال محاكمته بعد أن تخلى عنه فريقه القانوني الأصلي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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