غليان بالشارع واستنكار غربي.. حكم بسجن المعارض الروسي نافالني 42 شهرا

قضت محكمة روسية اليوم الثلاثاء بسجن المعارض أليكسي نافالني ثلاث سنوات ونصفا، وفيما أُطلقت دعوات لمواصلة الاحتجاجات، استنكرت دول غربية الحكم ودعت للإفراج الفوري عن نافالني الذي يعتبر أبرز خصم سياسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقد أدان القصاء نافالني بانتهاك الإفراج المشروط عنه، لكن الحكم أوضح أن مدة العقوبة ستُخفض بمقدار الفترة التي قضاها قيد الإقامة الجبرية في وقت سابق.

وأُلقي القبض على نافالني يوم 17 يناير/كانون الثاني بعد عودته من ألمانيا التي كان يخضع فيها للعلاج من مرض أصابه إثر "محاولة قتله بغاز الأعصاب".

ودعا حلفاء نافالني مؤيديهم إلى الاحتجاج الفوري على الحكم في وسط موسكو. وقال محامي نافالني إن موكله سيستأنف الحكم.

وأثناء مثوله أمام القضاء قال المعارض الروسي إن الإجراءات القضائية بحقه ترمي إلى إخافة الملايين من معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، على حد تعبيره.

وخلال جلسة محاكمته، اعتبر نافالني أن "الشيء الرئيس في هذه العملية هو ترهيب عدد هائل من الناس، هكذا تجري الأمور". وأضاف "يضعون شخصا خلف القضبان لإخافة الملايين".

واتهم نافالني مرة أخرى السلطات الروسية بمحاولة اغتياله على خلفية تسميمه بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" في أغسطس/آب الماضي، وهو ما اقتضى نقله جوا لتلقي العلاج في ألمانيا.

وقال نافالني "أظهرنا وأثبتنا أن بوتين وبالاستعانة بجهاز "إف إس بي" (الاستخبارات) ارتكب محاولة الاغتيال هذه".

وأضاف "الآن كثير من الناس يعرفون ذلك، وآخرون سوف يعرفون، وهذا الأمر يدفع بالرجل.. في المخبأ إلى الجنون".

وكانت السلطات الروسية ألقت القبض على المعارض لحظة عودته من ألمانيا في 17 يناير/كانون الثاني الماضي.

زوجة نافالني وبعض أنصاره أمام المحكمة اليوم الثلاثاء (رويترز)

ردود فعل غربية

وطالبت بريطانيا الثلاثاء بـ"الافراج فورا ومن دون شروط" عن المعارض الروسي نافالني، منددة بقرار القضاء الروسي "المنحرف" القاضي بسجنه أكثر من عامين.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن "المملكة المتحدة تدعو الى الافراج فورا ومن دون شروط عن اليكسي نافالني وجميع المتظاهرين السلميين والصحافيين الذين اوقفوا في الاسبوعين الاخيرين"،

واعتبر أن القرار "المنحرف" للقضاء الروسي يظهر أن البلاد لا تفي "بالحد الأدنى من التزاماتها التي يتوقعها أي عضو مسؤول في المجتمع الدولي".

ومن جانبه، طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالافراج فورا عن المعارض الروسي اليكسي نافالني، واصفا حكم السجن الذي صدر بحقه بأنه "ضربة قاسية" وجهت إلى دولة القانون في روسيا.

وكتب ماس على تويتر أن "الحكم اليوم بحق اليكسي نافالني يشكل ضربة قاسية للحريات الأساسية ولدولة القانون في روسيا. ينبغي الافراج فورا عن نافالني".

وفي وقت سابق، طالبت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الثلاثاء، بإطلاق سراح المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني.

جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للمنظمة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو.

وأعربت ليندي عن قلقها من تدهور الديمقراطية وحقوق الإنسان في روسيا، مشيرة أنها دعت لافروف إلى العمل على إطلاق سراح نافالني.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم، الثلاثاء، إن وجود دبلوماسيين أجانب في جلسة محاكمة نافالني دليل على بعض المحاولات الغربية للتدخل في شؤون موسكو.

أنصار نافالني تابعوا محاكمته عبر رابط فيديو على الإنترنت (رويترز)

موجة احتجاجات

ويأتي إصدار الحكم بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت احتجاجات داعمة لنافالني في كل أنحاء روسيا، وهي تعد أكبر موجة من الاحتجاجات في البلاد.

واندلعت الاحتجاجات بعد نشر تحقيق مصور أجراه المعارض يتهم الرئيس، فلاديمير بوتين، بأنه يملك "قصرا" فخما على شاطئ البحر الأسود، وهو تحقيق شوهد أكثر من 100 مليون مرة على موقع "يوتيوب" (YouTube).

وفي مشاهد يندر حدوثها، تم تطويق وسط مدينة موسكو من قوات الأمن، التي منعت المتظاهرين من الاقتراب من ساحة لوبيانكا، مقر أجهزة الاستخبارات الروسية ونقطة التجمع الأولى.

وأوقفت السلطات آلاف المتظاهرين؛ مما أدى إلى توترات جديدة بين الغرب وموسكو.

وتكتسي الاحتجاجات زخما سيسا كبيرا لكونها تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية في "ظل تراجع شعبية حزب روسيا الموحدة الحاكم".