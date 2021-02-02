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حميدتي: مباحثاتنا مع القيادة القطرية مثمرة وبناءة

حميدتي (يسار) زار قطر السبت الماضي على رأس وفد رفيع المستوى (الصحافة القطرية)
حميدتي (يسار) زار قطر السبت الماضي على رأس وفد رفيع المستوى (الصحافة القطرية)
1/2/2021

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" الاثنين إن مباحثاته مع القيادة القطرية ستنعكس نتائجها إيجابا على مستقبل علاقات البلدين.

وكتب في تدوينة عبر صفحته بفيسبوك "عدنا للبلاد اليوم بعد زيارة ناجحة إلى دولة قطر الشقيقة رفقة وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير المخابرات جمال عبد المجيد".

وأضاف "ناقشنا خلالها مستقبل العلاقات بين البلدين والقضايا المشتركة". وتابع "لقد كانت مباحثاتنا مع القيادة القطرية مثمرة وبنّاءة ستنعكس نتائجها على مستقبل العلاقات بين البلدين".

ووصل حميدتي إلى قطر السبت في أول زيارة يجريها وفد سوداني رفيع المستوى للدوحة منذ عزل عمر البشير من الرئاسة في أبريل/نيسان 2019.

وخلال الزيارة، التقى حميدتي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعدد من المسؤولين في الحكومة القطرية.

وتأتي زيارة حميدتي للدوحة ضمن حملة دبلوماسية تنفذها الخرطوم لتوضيح موقفها للدول العربية والأفريقية بشأن مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي التي تواجه جمودا، والتوتر الحدودي مع إثيوبيا، وفق ما أعلن مجلس السيادة منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

ويواجه السودان صعوبات اقتصادية مستمرة، كانت السبب في اندلاع احتجاجات شعبية أجبرت قيادة الجيش على عزل البشير.

وتُقدر الاستثمارات القطرية في السودان بنحو 3.8 مليارات دولار، حسب وزارة الاستثمار السودانية، حيث تحتل قطر المرتبة الخامسة بين الدول التي تستثمر في البلاد.

المصدر : وكالة الأناضول

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