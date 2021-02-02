حريق الدائري.. جدل مصري على مواقع التواصل

استغرب ناشطون على مواقع التواصل استمرار حريق بعمارة سكنية في القاهرة لليوم الرابع على التوالي، في ظل اتهامات للسلطة بالتقصير ولصاحب العقار بالإهمال ومخالفة القانون.

واشتعل الحريق السبت الماضي في المبنى المكون من 15 طابقا، والذي يقع بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، وكانت البداية من الطابق الأرضي والبدروم، حيث يوجد مخزن ومصنع للأحذية، ثم تدخلت قوات الحماية المدنية من أجل إخماد الحريق.

لكن المثير أن الحريق استمر لليوم الثاني، وهو ما فسرته النيابة العامة -حسب ما نقلته الصحافة المحلية- بوجود كميات كبيرة من الأحذية الجلدية في الطابقين الأول والثاني، إضافة إلى مواد كيميائية تستخدم في صناعة الأحذية؛ وهو ما أدى إلى استمرار الحريق.

أما الأكثر إثارة فكان استمرار الحريق لليوم الثالث، وتكوّن سحابة سوداء من الدخان، ورغم ذلك توقفت محاولات الإطفاء بعدما تبين أن استمرار النيران لفترة طويلة أدى إلى تآكل أعمدة العقار الرئيسية وسقوط بعض جوانبه، وبالتالي بات مهددا بالانهيار في أي لحظة.

عاجل | بيان من النيابة العامة جاء فيه أن سبب استمرار حريق عقار الهرم أنه مخالف وبه مخزن للأحذية ويقع في حرم الطريق الدائري pic.twitter.com/7Pu2tQ242K — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 2, 2021

استمرار حريق «#عقار_فيصل» على الطريق #الدائري لليوم الرابع على التوالي، والحكومة ترفض التدخل لإخماده بحجة أنها ستقوم بإزالته، وغضب بين الأهالي بسبب تصاعد الأدخنة؛ مما قد يسبب أضرارًا صحية على المواطنين pic.twitter.com/b3A17RQ2mk — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 2, 2021

ونقلت مواقع محلية مصرية عن مصدر أمني قوله إن عمليات الإطفاء متوقفة، وإن تواجد رجال الدفاع المدني هو للملاحظة وأعمال التبريد ومنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الانتظار لحين انتهاء الحريق من تلقاء نفسه "مش هينفع نتدخل لاحتمالية انهيار البرج في أي لحظة.. النار أكلت الخرسانة".

وزاد من خطورة الوضع أن العقار -الذي يضم أكثر من 100 وحدة سكنية، وتم بناؤه على مساحة ألف متر مربع- يقع على بعد أمتار من الطريق الدائري الذي يحيط بالقاهرة الكبرى، والذي يعج طوال ساعات اليوم بحركة مرور كثيفة، وهو ما يهدد بكارثة في حال انهيار المبنى.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ينتقد بعضها الحكومة ويتهمها بالتقصير والإهمال، في حين يشترك آخرون مع السلطة في لوم صاحب العقار بسبب الإهمال وإقامة مصنع داخل المبنى من دون ترخيص، فضلا عن بناء المبنى نفسه من دون ترخيص، حيث إنه في منطقة زراعية وفي حرم الطريق الدائري.

تصاعد أدخنة حريق عقار فيصل لليوم الرابع على التوالى.. انتشار لوادر وسيارات نقل بمحيط الحريق تحسبا لانهيار العقار.. الخسائر تصل لـ40 مليون جنيه.. وفرض كرودن أمنى بجوار أنفاق الدائرى لمنع مرور الأهالى.. صور https://t.co/t8uXb6u8gK — Mohamed (@45mogaber) February 2, 2021

سيبها لما تجيب آخرها. اسلوب في المعالجة اتبعته الحكومة في حريق عمارة الدائري نفس هذه الطريقة تتبعها مع المصانع ومشاكلها تتركها تأكل نفسها حتي تغلق زيارة رئيس الحكومة للمناطق الصناعية ستجعله يغضب من عدد المصانع المغلقة. هذا غير متسق مع جهود الدولة الجبارة علي كل المحاور — AMBayoumi (@AEMBayoumy) February 2, 2021

عجبني جدا تعليق لشخص عن حريق عمارة الدائري، وعنده حق والله 👇👇 =الفَشَلَة مش عارفين يطفوا حريقة فى عمارة و يقولك هنبنى مفاعل نووى و و كالة فضاء زى ناسا !!! — Tonaali (@tonaa54970) February 2, 2021

دي كارثة بكل المقاييس اذاي مش عارفين يسيطروا ع حريق وبيقفلوا الدائري . حقيقي نظام متخلف في كل حاجة لله الامر ✋🏻 — Ahmed Mhran⁦⁦🗝️⁩💌⁦🗝️⁩ (@AhmedMh13911574) February 2, 2021