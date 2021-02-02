بالفيديو.. مياه الأمطار تغمر خيام اللاجئين وتغرق عشرات المخيمات شمالي سوريا

قال الدفاع المدني في شمالي سوريا إن 58 مخيما للاجئين السوريين تضررت جراء العاصفة المطرية التي ضربت محافظة إدلب وريف حلب شمالي غربي سوريا.

وأضاف الدفاع المدني أن 165 خيمة انهارت تماما في هذه المخيمات بعد أن غمرتها المياه.

ويعيش عشرات آلاف النازحين بشمالي غربي سوريا ظروفا بالغة السوء بعد غرق مؤنهم وأثاث خيامهم بمياه الأمطار خلال الأيام الماضية.

وكانت منظمة "منسقو الاستجابة" السورية أعلنت في وقت سابق أن كافة المخيمات الموجودة في إدلب وريفها ومناطق ريف حلب مناطقَ منكوبة بالكامل.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن تساقط الأمطار المستمر شمالي غربي سوريا أدى إلى تضرر آلاف النازحين، وتعطل حركة الطرقات المؤدية إلى المخيمات أو داخلها، وانهيار مئات من الخيام وتضرر آلاف أخرى.