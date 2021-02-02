أميركا.. مكتب التحقيقات الفدرالي يعلن مقتل عميلين له خلال مداهمة منزل بفلوريدا

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) اليوم، الثلاثاء، مقتل اثنين من عملائه خلال تنفيذ أمر اعتقال بولاية فلوريدا الأميركية، إضافة إلى مقتل المتهم بإطلاق النار، كما سقط عدة جرحى.

وأوضحت السلطات في الولاية أن ذلك جرى خلال وجود عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي في مقاطعة "صنرايز"، لتنفيذ مذكرة اعتقال بحق متهم في قضية فدرالية أخلاقية لاستغلال أطفال.

وأضافت أنه لدى وصول العناصر منزل المشتبه به فوجئوا بوابل من الرصاص، ما أسفر عن مقتل عنصرين والمهاجم، كما قال مصدر في وكالة إنفاذ القانون الفدرالية إن 5 عملاء على الأقل أصيبوا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتهم أطلق النار على نفسه بعد مقاومة استمرت ساعات، وذلك بعدما ذكرت الشرطة أنه تمت "مواجهة مسلح في مكان الحادث، وإيقافه على ذمة التحقيق".