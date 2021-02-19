البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

"الحالمون" يقتربون من الجنسية الأميركية.. مشروع قانون لتحديث مسارات الهجرة في الولايات المتحدة

الرئيس بايدن يرى أن الهجرة ضرورة ومصدر قوة، وتعهد بالعمل على تحديث مسارات الهجرة القانونية وإنشاء مسار لمنح الجنسية لكثيرين ممن دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية في طفولتهم ولا يزالون موجودين على أراضيها.

بايدن ألغى المرسوم الذي يحظر دخول مواطني دول ذوات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة (رويترز)
بايدن ألغى المرسوم الذي يحظر دخول مواطني دول ذوات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة (رويترز)
19/2/2021

قدم مشرّعون ديمقراطيون أميركيون مشروع قانون مدعوما من الرئيس جو بايدن للهجرة وتحديث مساراتها، ليضعوا بذلك حدًا لسياسة الهجرة المثيرة للجدل التي أقرّها الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويتضمن النص مسارا لاكتساب نحو 11 مليون مهاجر غير نظامي للجنسية الأميركية في غضون 8 سنوات، لكن الفكرة تواجه معارضة شديدة من الجمهوريين.

ويتضمن المشروع تمويلا بقيمة 4 مليارات دولار لمعالجة ما تصفه إدارة بايدن بـ"الأسباب الجذرية" للهجرة عبر الحدود الجنوبية.

ووصف بيان من الرئيس بايدن الهجرة بأنها ضرورة ومصدر قوة، وتعهد بالعمل على تحديث مسارات الهجرة القانونية، وإنشاء مسار لمنح الجنسية لكثيرين بمن فيهم فئة "الحالمين"، وهم نحو 700 ألف شاب دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية في طفولتهم ولا يزالون موجودين على أراضيها.

وكان وزير الداخلية الحالي -أليخاندرو مايوركاس- قد وضع برنامجا خاصا لحماية "الحالمين" من الترحيل حين كان يشغل منصب نائب وزير الداخلية في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

لكن الرئيس السابق دونالد ترامب الذي جعل مكافحة الهجرة غير القانونية أحد أهم ركائز سياسته، ألغى البرنامج بدءا من 2017، فأثار ذلك مخاوف في صفوف أولئك الشباب.

وستكون الإقامة الدائمة متاحة للأشخاص الحاصلين على وضع حماية مؤقت، وهو إجراء يحول دون ترحيل مواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات، فضلا عن العمال في قطاع الزراعة الذين يمكنهم إثبات أنهم موظفون في الولايات المتحدة.

وتبنّت إدارة بايدن منذ يومها الأول توجّها معاكسا لإجراءات الهجرة المثيرة للجدل في عهد ترامب، فألغى الرئيس الديمقراطي المرسوم الذي يحظر دخول مواطني دول ذوات غالبية مسلمة (إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن) إلى الولايات المتحدة.

وسيضع بايدن اعتبارا من هذا الأسبوع حدًا لسياسة الهجرة المثيرة للجدل التي تبنّاها ترامب، وسيعاد بمقتضاها طالبو اللجوء إلى المكسيك أثناء النظر في ملفاتهم.

وتعرضت تلك السياسة لانتقادات من منظمات حقوقية، وقد شملت 70 ألف طالب لجوء على الأقل يتحدرون من أميركا الوسطى، أُعيدوا إلى المكسيك، مما ولّد أزمة إنسانية.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

بايدن يوقع قرارات تنفيذية لتعزيز نظام الهجرة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه وقع أوامر تنفيذية لتعزيز نظام الهجرة، بهدف إصلاح ما سماها السياسات الخاطئة للإدارة السابقة، وأضاف أن هذه القرارات تتعلق بالهجرة ورفع حظر دخول مواطني دول مسلمة لأميركا.

المزيد من سياسة

واشنطن بوست: إدارة بايدن تنشر خلال أيام تقريرا استخباراتيا بشأن اغتيال خاشقجي

خاشقجي قتل داخل قنصلية بلده في إسطنبول عام 2018 (الأناضول)

النووي الإيراني.. طهران تجدد تقديم شروطها للتراجع عن خطواتها وواشنطن مستعدة لإحياء الاتفاق

إيران بدأت بالتراجع تدريجيا عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق النووي (الأوروبية)

اشتباكات وسط مقديشو واتهامات متبادلة بين الحكومة وتحالف مرشحي الرئاسة

القوات الصومالية تغلق طريقا قرب القصر الرئاسي في مقديشو (الأوروبية)

أعمال ترامب التجارية.. القضاء يواصل التحقيق ويصدر استدعاءات جديدة

ترامب ويقف خلفه محاميه السابق مايكل كوهين الذي خضع للاستجواب مؤخرا (رويترز-أرشيف)
الأكثر قراءة

أسرع وسيلة لحرق الدهون المتواصل.. 6 معلومات عن تمارين المقاومة

إذا كنت ترغب في حرق الدهون وفقدانها في أقصر وقت ممكن فأنت بحاجة إلى تمارين المقاومة (بيكسلز)

شاهد ردة فعل أنجيلا ميركل بعد اكتشافها عدم ارتدائها الكمامة

ميركل تضحك بعد نسيانها الكمامة (الفرنسية)

تغير المناخ ليس وحده.. لماذا يواجه العالم العربي موجة شديدة من البرد والصقيع؟

الوطن العربي يتعرض حاليا لموجة برد قاسية لم تشهد بعض البلاد مثلها من قبل (الأوروبية)

ميدل إيست آي: تركيا تخطط للوصول إلى سطح القمر بعد عامين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف الأسبوع الماضي عن خطة طموحة للوصول إلى القمر (وكالات)