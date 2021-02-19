انتقدت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) في افتتاحية لها استمرار إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في التعامل مع الحكومة المصرية مثلما كان يتعامل معها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأعادت الصحيفة للأذهان ما قاله بايدن في يوليو/تموز الماضي خلال حملته الانتخابية عندما غرّد "لا مزيد من الشيكات البيضاء للدكتاتور المفضل لترامب"، في إشارة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وفي رد جزئي على اعتقال قوات الأمن المصرية آنذاك لعدد من أقرباء الناشط الحقوقي محمد سلطان، وهو مواطن أميركي يعيش في شمال فيرجينيا.

وأضافت أن رد السيسي الذي لا لبس فيه على تصريحات بايدن السابقة جاء يوم الأحد الماضي في شكل غارات جديدة على منازل 6 من أقرباء سلطان، إذ تم القبض على اثنين من أبناء العم على الفور، كما أكدت قوات الأمن المصرية أنها تبحث عن 4 آخرين، رغم أنه لا يوجد بينهم ناشط سياسي.

السيسي يتحدى بايدن

وعلقت الصحيفة على ذلك بأن نظام السيسي، الأكثر قمعا في تاريخ مصر الحديث، يستمر في معاقبة منتقديه وإسكاتهم في تحدٍّ واضح لبايدن.

واستمرت تقول إن رد إدارة بايدن الجديدة على هذه الاعتقالات هو الموافقة يوم الثلاثاء على بيع صواريخ بحرية أرض-جو لنظام السيسي بمبلغ 197 مليون دولار.

وقالت واشنطن بوست ساخرة إنه وبعبارة أخرى "إن لم يكن شيكا على بياض"، فاعمل كالمعتاد مع حكومة تدفع ثمن أسلحتها الأميركية بمبلغ 1.3 مليار دولار من المساعدات الأميركية السنوية، وهي واحدة من أكبر الإعانات لدولة أجنبية.

وأشارت إلى أن ما قاله نيد برايس المتحدث باسم الإدارة الأميركية، من أن بيع هذه الصواريخ للحكومة المصرية هو "تجديد روتيني للأسلحة الدفاعية" للجيش المصري، غير مقبول.

وأضافت الصحيفة الأميركية أن أبرز عمل لهذا الجيش على مدى السنوات العديدة الماضية، كان هو دعمه للمتمردين الليبيين الذين يحاولون الإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة وأميركا.

ودعت إدارة بايدن إلى أن تكون خطوتها الأولى تجاه مصر، هي التشاور مع التجمع المصري لحقوق الإنسان لربط المزيد من المساعدات العسكرية والمبيعات لمصر بالإفراج عن السجناء السياسيين، بدءا من أقرباء سلطان.

وختمت واشنطن بوست قائلة إذا أراد بايدن أن يكون له تأثير ملموس، فعليه أن يربط أقواله بالأفعال.