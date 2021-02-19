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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

قواعد عسكرية احتياطية أميركية بالسعودية لمواجهة أي توترات مع إيران

الجيش الأميركي قال إنه لا يسعى لبناء قواعد جديدة بالسعودية لكنه يريد أن يكون قادرا على الانتقال إلى قواعد أخرى لاستخدامها أوقات الخطر الشديد.

الجيش الأميركي بالسعودية يسعى لزيادة مرونة انتقال قواته وتعقيد أي هجوم للخصم (رويترز)
الجيش الأميركي بالسعودية يسعى لزيادة مرونة انتقال قواته وتعقيد أي هجوم للخصم (رويترز)
19/2/2021

أعلن قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي كينيث ماكنزي أن جيش بلاده يبحث عن قواعد احتياطية له في السعودية، تجنبا لأن تصبح قواته المنتشرة في البلاد أهدافا واضحة "في حال حدوث توترات مع إيران".

فالولايات المتحدة -حسب الجنرال ماكنزي- لا تسعى إلى بناء قواعد جديدة، لكنها تريد أن تكون قواتها قادرة على الانتقال إلى قواعد أخرى لاستخدامها في أوقات الخطر الشديد، حسب وصفه.

وأشار ماكينزي إلى أن أي مخطط عسكري حكيم يسعى للقيام بهذه الإجراءات لزيادة مرونته وتعقيد أي هجوم للخصم.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية (The Wall Street Journal) أشارت إلى خطط، تتعلق بموانئ وقواعد جوية في الصحراء الغربية للسعودية، قد يسعى الجيش الأميركي إلى تطويرها كمواقع لاستخدامها في حال اندلاع حرب مع إيران.

وبحلول نهاية العام، كان الجيش الأميركي نشر حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" (USS Nimitz) بالمنطقة، كما حلقت قاذفتا "بي-52" (B-52) فوق المنطقة باستعراض للقوة، بهدف ردع إيران عن تنفيذ أي هجوم على القوات الأميركية بالذكرى الأولى لاغتيال واشنطن قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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