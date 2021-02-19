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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي.. وزير الدفاع الأميركي يدين هجمات الحوثيين ويبحث أهمية إنهاء الحرب في اليمن

لويد أوستن أثنى على التزام السعودية بالتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن (الفرنسية)
لويد أوستن أثنى على التزام السعودية بالتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن (الفرنسية)
19/2/2021

بحث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن -خلال اتصال بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان- أهمية إنهاء الحرب في اليمن، وأثنى على التزام المملكة بالتوصل إلى تسوية سياسية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن أوستن دان الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون عبر الحدود على السعودية، وأعرب عن التزامه بمساعدة المملكة في الدفاع عن حدودها.

وأضافت أن أوستن أشار إلى الالتزام المشترك بين واشنطن والرياض، لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وهزيمة المنظمات المتطرفة العنيفة في المنطقة.

المصدر : الجزيرة

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