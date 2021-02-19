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سياسة|مصر

بعد تصريحاته المسيئة.. انتفاضة صعيد مصر تتسبب في إيقاف تامر أمين

المذيع الشهير أراد مسايرة دعوة السيسي لتحديد النسل فاتهم أهالي الصعيد بكثرة الإنجاب من أجل تشغيل أطفالهم في الورش وفتياتهم كخادمات.

تامر أمين أحد الإعلاميين المقربين من السلطة المصرية (مواقع التواصل)
تامر أمين أحد الإعلاميين المقربين من السلطة المصرية (مواقع التواصل)
أحمد رمضان - الجزيرة نت
19/2/2021-|آخر تحديث: 19/2/202107:23 PM (مكة المكرمة)

على خلفية تصريحات اعتبرها كثيرون مسيئة لأهالي الصعيد جنوب مصر، قررت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين الذي يقدمه على قناة النهار إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد المقبل.

وأكد المجلس ضرورة تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، كما أكد الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة، وفق بيان صادر عن المجلس الحكومي المختص بالإشراف على الإعلام.

كما أعلنت شبكة قنوات النهار، في بيان رسمي، اعتذارها لجميع أهالي صعيد مصر وريفها، بعدما وصفته بـ "الخطأ غير المقصود"، الذي جاء في برنامج "آخر النهار" على لسان تامر أمين، أثناء حديثه عن مواجهة الزيادة السكانية في مصر.

وقالت الشبكة إن "أهل الصعيد في جنوب مصر وأهل الريف في الوجه البحري بشمال مصر، برجاله وسيداته، هم قوام هذه الأمة، وإن رموز مصر على مر التاريخ جاءوا من نبت هذه الأرض الطبية، وكانت لهم بصمات كبيرة في كل المجالات".

وكانت حالة من الغضب قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد قيام الإعلامي المقرب من النظام تامر أمين، بمهاجمة أهل الصعيد والريف، خلال تعليقه على حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن ارتفاع معدل الزيادة السكانية في مصر.

وقال أمين "في الريف والصعيد في نسبة كبيرة جدًا بيخلفوا (ينجبوا) أولاد وبنات مش عشان يصرفوا عليهم ولا عشان يدخلوهم التعليم يتعلموا وياخدوا شهادة ويكبروا ويتوظفوا ويبقى عندهم فرص عمل، لا، دول بيخلفوهم عشان العيال دي هي اللي تصرف على الأب والأم، بيخلف الولد وأول لما يبقى عنده 7 سنين بالكتير، يقوم راميه (يرسله) على ورشة".

واستكمل أمين حديثه "طب جالي (رزقت) بنت هغلب لا هدخلها لمدرسة لا، أول لما تبقى 8 سنين أشحن على القاهرة والإسكندرية تشتغل خدامة في البيوت".

وفجّر حديث أمين موجة من الغضب على مواقع التواصل بين سياسيين ونشطاء، لما تضمن من إساءة لأهل الريف والصعيد، كما انتشرت مقاطع فيديو لمواطنين يردون على ما وصفوها بالإهانة المرفوضة.

 

 

 

 

 

 

كما انتشرت مطالبات للنائب العام المصري بفتح تحقيق في الإساءة من قبل الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية.

وفي أول تحرك لمحاسبة الإعلامي تامر أمين على إهانته لأهل الصعيد والريف، أعلن النائب بمجلس النواب المصري، عن محافظة قنا، خالد أبو نحول، تقدمه بطلب إحاطة لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بشأن استخدام الإعلامي مصطلحات وألفاظ تسيء لفصيل كبير من الشعب المصري، كما أكد النائب ياسر عمر نائب أسيوط تقدمه بطلب إحاطة لرئيس الوزراء والمجلس الأعلى للإعلام بسبب التصريحات ذاتها.

وطالب النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن أسيوط بوقف برنامج تامر أمين فورا لأنه أهان كل قرى مصر وليس الصعيد فقط، وأكد ضرورة اتخاذ المجلس الأعلى للإعلام الإجراءات لوقف البرنامج ومحاسبة المذيع لأن ما فعله يهدد السلم المجتمعي ويخل بمبدأ المواطنة والمساواة التي أقرها الدستور.

 

 

في حين أصدر ائتلاف شباب الصعيد بيانا اليوم الجمعة، رفض فيه ما قاله الإعلامي تامر أمين عن شباب وفتيات الصعيد، ووصفه للمرأة الصعيدية بالخادمة.

وطالب الائتلاف، في بيانه المنشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، المجلس الأعلى للإعلام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الإعلامي المسيء وصياغة ميثاق شرف يكفل المعاملة الإعلامية العادلة لكافة فئات المصريين.

وأوضح الائتلاف بأنه سيتم التقدم ببلاغ للنائب العام ضد هذه التجاوزات.

 

من جانبه خرج تامر أمين بعد إيقاف برنامجه ليقدم اعتذارا لكل أهل الصعيد، مؤكدا أن نيته خير، والهدف من حديثه هو المصلحة العامة، وأنه أكثر ما يؤذيه هو أن يغضب شخص واحد من أهالي الصعيد، وأنه من أكثر المؤمنين بالصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد، وأن صعيد مصر هو أصل مصر وهو من أخرج معظم القامات والمفكرين والأدباء.

وأضاف أنه لا يقصد الإهانة مطلقا، وقال "لكل صعيدي وصعيدية جزمكم على راسي من فوق، وأنا ابن صعيد مصر ونسايبي من الصعيد وأتشرف بهذا، ولو واحد بس زعلان أقوله حقك عليا".

 

 

 

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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