الدبيبة يغادر الشرق دون لقاء حفتر وكوبيش يطالب بوقف التدخلات الأجنبية

غادر رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد الدبيبة -اليوم الجمعة- مدينة طبرق (شرق) متجها إلى العاصمة طرابلس دون لقاء اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بينما شدد المبعوث الأممي يان كوبيش على ضرورة وقف التدخلات الأجنبية في البلاد.

وقال بيان مقتضب نشره المكتب الإعلامي للدبيبة على فيسبوك إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد دبيبة يغادر ‎طبرق متجها إلى ‎طرابلس".

ونقلت وكالة الأناضول أن الدبيبة غادر إلى طرابلس بعد أن أدى زيارة لطبرق في وقت سابق اليوم، دون أن يتوجه إلى مدينة بنغازي (شرق) للقاء حفتر، بخلاف توقعات سابقة لوسائل إعلام محلية.

وقال محمد حمودة الناطق باسم الدبيبة إن الأخير عقد في طبرق مباحثات مع رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، تناولت ملف تشكيل الحكومة الجديدة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وتعد هذه أول زيارة يجريها رئيس الحكومة المكلف -منذ انتخابه قبل أسبوعين- لطبرق الواقعة تحت سيطرة قوات حفتر، وهي مقر انعقاد مجلس النواب الذي يرأسه صالح.

والخميس الماضي، أجرى الدبيبة زيارة إلى القاهرة التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحثا تعزيز التعاون والتنسيق خلال المرحلة الانتقالية في ليبيا.

وتشهد ليبيا هذه الأيام انفراجة سياسية بعد انتخاب ملتقى الحوار في 5 فبراير/شباط الجاري سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها الدبيبة لرئاسة الحكومة، ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي.

وهذه السلطة مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

ووفق مخرجات حوار جنيف، ما زال أمام الدبيبة نحو أسبوع لتقديم تشكيلة حكومته إلى مجلس النواب من أجل منحها الثقة، وفي حالة تعذر ذلك فسيتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.

التزامات الأطراف

وفي السياق ذاته، اتفق المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش مع حفتر على أهمية التزام كافة الأطراف الليبية بإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء كوبيش وحفتر اليوم الجمعة في مدينة بنغازي (شرق)، وفق بيان صادر عن البعثة الأممية.

وأضاف البيان أن اللقاء ناقش أيضا سبل الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ومناقشة سبل تسريع فتح الطريق الساحلي.

وجدد كوبيش الحاجة الملحة لوقف جميع التدخلات الدولية في ليبيا، واحترام قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك حظر الأسلحة.

وتعاني ليبيا منذ سنوات انقساما عميقا، نتج عنه نزاع مسلح أودى بحياة العديد وخلّف دمارا هائلا في أرجاء البلاد.