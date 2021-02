أثارت نائبة جمهورية في الكونغرس الأميركي الاستهجان أمس الخميس عندما ظهرت أثناء اجتماع إحدى اللجان -عبر تطبيق زوم- وخلفها مجموعة من الأسلحة النارية.

وكانت النائبة لورين بوبيرت تشارك مع مجموعة أخرى من المشرعين في اجتماع تنظيمي للجنة الموارد الطبيعية عبر الفيديو بسبب جائحة "كوفيد-19" عندما ظهرت على الشاشة من منزلها، وخلفها رفوف كتب وُضعت عليها 3 بنادق على الأقل ومسدس.

وكتبت النائبة الديمقراطية في اللجنة كايتي بورتر على تويتر "كنت أظن دائما أن أطباقي المتسخة المتراكمة التي تتجمع فيها البكتيريا هي أخطر ما قد يظهر في خلفية زوم".

وبوبيرت البالغة 34 عاما ناشطة في مجال حقوق السلاح، وقد انتخبت عضوا في مجلس النواب عن ولاية كولورادو الغربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وهي من المؤيدين المخلصين للرئيس السابق دونالد ترامب.

Who says this is storage? These are ready for use. https://t.co/y9fxckjcGl

— Lauren Boebert (@laurenboebert) February 18, 2021