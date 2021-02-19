البث الحي
سياسة|صومال

اشتباكات وسط مقديشو واتهامات متبادلة بين الحكومة وتحالف مرشحي الرئاسة

القوات الصومالية تغلق طريقا قرب القصر الرئاسي في مقديشو (الأوروبية)
القوات الصومالية تغلق طريقا قرب القصر الرئاسي في مقديشو (الأوروبية)
19/2/2021

دارت اشتباكات وسط العاصمة الصومالية مقديشو بين قوات الأمن والحرس التابع لتحالف مرشحي الرئاسة المعارض.

وقال مراسل الجزيرة في مقديشو، عمر محمود، إن الاشتباكات اندلعت الليلة الماضية، وتجددت صباح اليوم الجمعة، في حين تبادلت الحكومة وتحالف مرشحي الرئاسة المعارض الاتهامات بشأن المسؤولية عن هذه الأحداث.

وقال الرئيس الأسبق وأحد قادة تحالف مرشحي الرئاسة، شريف شيخ أحمد، إن قوات الأمن اقتحمت فندقا يقيم فيه أعضاء التحالف، واتهم الحكومة بقمع الصوماليين ومنعهم من التعبير عن آرائهم.

في المقابل، قالت الحكومة إن قواتها تعرضت لهجوم ممن وصفتها بمليشيات حاولت مهاجمة منشآت عسكرية وحكومية.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الحكومة الصومالية حظر التجمعات العامة لمواجهة جائحة كورونا، وهو ما رفضه تحالف مرشحي الرئاسة الذي كان يستعد لتنظيم مظاهرات ضد الحكومة.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن قوات الحكومة أغلقت بعض الشوارع لمنع المظاهرات، وأفادت بأن المعارض البارز عبد الرحمن عبد الشكور نشر مقطع فيديو له وهو يقود حشدا صغيرا من المحتجين في أحد الشوارع متحديا الحظر الحكومي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

واشنطن بوست: إدارة بايدن تنشر خلال أيام تقريرا استخباراتيا بشأن اغتيال خاشقجي

خاشقجي قتل داخل قنصلية بلده في إسطنبول عام 2018 (الأناضول)

النووي الإيراني.. طهران تجدد تقديم شروطها للتراجع عن خطواتها وواشنطن مستعدة لإحياء الاتفاق

إيران بدأت بالتراجع تدريجيا عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق النووي (الأوروبية)

أعمال ترامب التجارية.. القضاء يواصل التحقيق ويصدر استدعاءات جديدة

ترامب ويقف خلفه محاميه السابق مايكل كوهين الذي خضع للاستجواب مؤخرا (رويترز-أرشيف)

يستفيد منها “الحالمون” ونحو 11 مليون مهاجر.. الديمقراطيون يقدمون مشروع قانون لتحديث مسارات الهجرة بالولايات المتحدة

بايدن ألغى المرسوم الذي يحظر دخول مواطني دول ذوات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة (رويترز)
الأكثر قراءة

أسرع وسيلة لحرق الدهون المتواصل.. 6 معلومات عن تمارين المقاومة

إذا كنت ترغب في حرق الدهون وفقدانها في أقصر وقت ممكن فأنت بحاجة إلى تمارين المقاومة (بيكسلز)

شاهد ردة فعل أنجيلا ميركل بعد اكتشافها عدم ارتدائها الكمامة

ميركل تضحك بعد نسيانها الكمامة (الفرنسية)

تغير المناخ ليس وحده.. لماذا يواجه العالم العربي موجة شديدة من البرد والصقيع؟

الوطن العربي يتعرض حاليا لموجة برد قاسية لم تشهد بعض البلاد مثلها من قبل (الأوروبية)

ميدل إيست آي: تركيا تخطط للوصول إلى سطح القمر بعد عامين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف الأسبوع الماضي عن خطة طموحة للوصول إلى القمر (وكالات)