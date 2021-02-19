اشتباكات وسط مقديشو واتهامات متبادلة بين الحكومة وتحالف مرشحي الرئاسة

دارت اشتباكات وسط العاصمة الصومالية مقديشو بين قوات الأمن والحرس التابع لتحالف مرشحي الرئاسة المعارض.

وقال مراسل الجزيرة في مقديشو، عمر محمود، إن الاشتباكات اندلعت الليلة الماضية، وتجددت صباح اليوم الجمعة، في حين تبادلت الحكومة وتحالف مرشحي الرئاسة المعارض الاتهامات بشأن المسؤولية عن هذه الأحداث.

وقال الرئيس الأسبق وأحد قادة تحالف مرشحي الرئاسة، شريف شيخ أحمد، إن قوات الأمن اقتحمت فندقا يقيم فيه أعضاء التحالف، واتهم الحكومة بقمع الصوماليين ومنعهم من التعبير عن آرائهم.

في المقابل، قالت الحكومة إن قواتها تعرضت لهجوم ممن وصفتها بمليشيات حاولت مهاجمة منشآت عسكرية وحكومية.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان الحكومة الصومالية حظر التجمعات العامة لمواجهة جائحة كورونا، وهو ما رفضه تحالف مرشحي الرئاسة الذي كان يستعد لتنظيم مظاهرات ضد الحكومة.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن قوات الحكومة أغلقت بعض الشوارع لمنع المظاهرات، وأفادت بأن المعارض البارز عبد الرحمن عبد الشكور نشر مقطع فيديو له وهو يقود حشدا صغيرا من المحتجين في أحد الشوارع متحديا الحظر الحكومي.