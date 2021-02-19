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جيل جديد من الصواريخ.. إسرائيل تبدأ العمل مع واشنطن لإنتاج "حيتس 4"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) والسفير الأميركي ديفيد فريدمان يشاهدان لقطات لإطلاق صاروخ من منظومة حيتس في صيف 2019 (الأوروبية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) والسفير الأميركي ديفيد فريدمان يشاهدان لقطات لإطلاق صاروخ من منظومة حيتس في صيف 2019 (الأوروبية)
19/2/2021

أعلنت إسرائيل أنها بدأت العمل على إنتاج جيل جديد من منظومة الدفاع الجوي "حيتس" المضادة للصواريخ الباليستية بالتعاون مع واشنطن.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان على تويتر أمس الخميس إن الطرفين بدآ العمل على تطوير المنظومة التي تسمى أيضا "آرو" (Arrow) أو السهم، من أجل إنتاج الجيل القادم الذي سيكون "حيتس 4".

ورأى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان صدر عن مكتبه أن "إنتاج حيتس 4 مع الشركاء الأميركيين سيؤدي إلى قفزة تقنية وميدانية".

من جهته، كتب أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي على تويتر أن الصاروخ الجديد حيتس 4 "سيملك قدرات عملياتية نوعية وغير مسبوقة".

وأضاف أن "إسرائيل تمتلك القدرة على اعتراض جميع الصواريخ التي يمتلكها العدو".

منظومة حيتس داخل قاعدة للقوات الجوية الإسرائيلية (الأوروبية)

هاجس الصواريخ الإيرانية

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" (Jerusalem Post) الإسرائيلية أن الصاروخ الجديد سيكون جزءا رئيسيا من بنية الدفاع الصاروخي الإسرائيلية المتعددة الطبقات، مشيرة إلى أن حيتس هي الطبقة العليا من هذه البنية وهدفها حماية إسرائيل من الصواريخ البعيدة المدى، وخاصة تلك التي تنتجها إيران.

ورأت الصحيفة أن الجيل الجديد -الذي يفترض أن يحل محل حيتس 2 في العقود المقبلة- يعد رسالة لإيران التي تواصل تطوير صواريخها الباليستية البعيدة المدى.

والولايات المتحدة أكبر داعم عسكري لإسرائيل، إذ أقرت في عام 2018 حزمة مساعدات عسكرية لتل أبيب بقيمة 38 مليار دولار حتى عام 2028.

المصدر : الصحافة الإسرائيلية + وكالة الأناضول

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