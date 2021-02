4 زوايا لفهم بيع واشنطن أسلحة لمصر وانتقاد حقوق الإنسان بها

عبرت الكثير من الدوائر المصرية والأميركية عن اندهاشها من إقدام واشنطن على الموافقة على بيع معدات عسكرية إلى الجيش المصري، تقترب قيمتها من 200 مليون دولار، تزامنا مع تأكيدها التواصل مع الحكومة المصرية بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكدت الخارجية الأميركية أن الصفقة تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركيين من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة غير عضو في حلف الناتو.

وقد أشار نيد رايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إلى أن بيع السلاح الذي أعلن عنه لمصر، لا علاقة له بمسألة إعرابهم عن قلقهم حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن الأمرين مختلفان عن بعضهما البعض.

وأضاف رايس أن الموافقة لن تحد من قدرة واشنطن على مواصلة التركيز على قضايا حقوق الإنسان، وأكد قائلا "إنني طرحت خبر عائلة محمد سلطان، لن نتسامح مع اعتداءات وتهديدات الحكومات الأجنبية ضد المواطنين الأميركيين وعائلاتهم".

وحتى نفهم التعارض بين معضلة بيع السلاح وانتقاد سجل حقوق الإنسان، تتعرض الجزيرة نت لـ4 نقاط من شأنها المساهمة في فهم تعقيدات هذا الموقف الأميركي المزدوج.

خلال حملة الانتخابات الرئاسية 2020، وصف جو بايدن المرشح الديمقراطي في تغريدة له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "دكتاتور ترامب المفضل"، وقال إنه لن يسمح بإعطائه مزيدا من الشيكات على بياض.

كما استنكر بايدن اعتقال ونفي وتعذيب نشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان، وترهيب عائلاتهم، مرحبا بعودة الناشط الأميركي من أصول مصرية محمد عماشة إلى بيته مؤخرا.

Mohamed Amashah is finally home after 486 days in Egyptian prison for holding a protest sign. Arresting, torturing, and exiling activists like Sarah Hegazy and Mohamed Soltan or threatening their families is unacceptable. No more blank checks for Trump’s "favorite dictator." https://t.co/RtZkbGh6ik

— Joe Biden (@JoeBiden) July 12, 2020