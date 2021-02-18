لم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن رغم إيقاف 25 شخصًا على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.

قررت محكمة التمييز الجزائية في لبنان نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي فادي صوان إلى قاض آخر، وذلك استجابة لطلب من وزيرين سابقين تناولهما التحقيق.

وقال مصدر قضائي إن "محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار قررت نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوان إلى قاض آخر" لم تسمّه بعد، موضحًا أنّ القرار اتُخذ رغم معارضة أحد أعضاء الهيئة.

وتحقّق السلطات في الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة 6500 آخرين بجروح.

وتعزو السلطات سبب الانفجار إلى تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية.

وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكنًا.

وكان صوان ادّعى في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحدًا منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم كـ"مدّعى عليهم".

وأثار الادّعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحزب الله.

وإثر ذلك، تقدّم كل من زعيتر وخليل بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، متهمين صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، في حين يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء.

ويشار إلى أن زعيتر وخليل مقربان من رئيس البرلمان نبيه بري.

وعلّق صوان عقب ذلك التحقيقات شهرين قبل أن يستأنفها الأسبوع الماضي بعد ما أعادت محكمة التمييز الملف إليه في انتظار البتّ في طلب الوزيرين.

أمر خطِر

وأوضحت منظمة "المفكرة القانونية" أن "الحصانة الدستورية تشمل الإخلال بالوظيفة الوزارية ولا تشمل استغلال هذه الوظيفة، وتاليًا لا القتل ولا الفساد".

وتعليقا على عزل القاضي قال المدير التنفيذي للمنظمة المحامي نزار إن "مجرد رفض الوزراء والطبقة السياسية أن يكونوا موضع محاسبة فهم بذلك يضعون خطًا أحمر للتحقيق، وهذا أمر خطر جدا".

وأضاف "إنها خطوة سلبية"، معتبرًا أن "وضع خطوط حمر، وهو أمر تقليدي في لبنان، يحول دون تحقيق أي عدالة".

ولم تسفر التحقيقات في الانفجار عن أي نتيجة معلنة حتى الآن رغم إيقاف 25 شخصًا على الأقل، بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.