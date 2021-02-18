أظهرته صور للأقمار الاصطناعية.. الإمارات تفكك قاعدتها العسكرية في إريتريا

بدأت دولة الإمارات بتفكيك أجزاء من قاعدة عسكرية لها في إريتريا، وأظهرت صور أقمار اصطناعية -نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press)- أن القوات الإماراتية بدأت هدم منشآت في القاعدة التي بنيت عام 2015 بمدينة عصب الإريترية على البحر الأحمر.

وكانت الإمارات شيدت ميناء، ووسعت مهبطًا للطائرات في مدينة عصب الإريترية بدءا من سبتمبر/أيلول 2015، مستخدمة المنشأة كقاعدة لنقل القوات السودانية والأسلحة الثقيلة إلى اليمن أثناء قتالها إلى جانب قوات التحالف ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

#UAE is dismantling part of its military base in Assab, #Eritrea. The UAE used the port and airstrip in #Assab as a base to ferry heavy weaponry and troops into Yemen. The drone hangars have also been destroyed after allegedly being used in #Tigray. Read👉https://t.co/5bg45DgXxH pic.twitter.com/LbqnTNhNlR — Yonas Nigussie (@Yonigussie) February 18, 2021

ويقول رايان بوهل المحلل في شركة ستراتفور للمخابرات الخاصة -ومقرها ولاية تكساس الأميركية- إن "الإماراتيين يقلصون طموحاتهم الإستراتيجية وينسحبون من الأماكن التي كان لديهم وجود فيها، فنشرهم لهذه القوة يعرضهم لمخاطر أكثر مما يرغبون في تحمله الآن".

من جانبه، قال ألكسندر ميلو المحلل الأمني في شركة "هوريزن كلينت أكسس" الذي درس قاعدة عصب "هم يحاولون فعل ما يفوق طاقتهم، على المستوى العسكري والاقتصادي.. بمجرد أن اكتشفوا أن اليمن لا يستحق كل هذا العناء بالنسبة إليهم، قرروا إنهاء الأمر، وأنهوه فجأة".

ميناء وسجون

وضمّت الثكنات في القاعدة قوات إماراتية ويمنية، وكذلك صُوّرت قوات سودانية في أثناء نزولها في مدينة عدن الساحلية اليمنية، وتظهر التسجيلات أن السفينة التي كانت تقلّهم، "سويفت-1″، سافرت ذهابًا وإيابًا إلى عصب.

وتعرّضت السفينة في وقت لاحق لهجوم من قوات الحوثيين عام 2016، وأكدت الحكومة الإماراتية أنها كانت تحمل مساعدات إنسانية، وهو ادّعاء قال عنه خبراء الأمم المتحدة في وقت لاحق إنهم "غير مقتنعين بصحته".

ومع استمرار حرب اليمن، استخدم الإماراتيون أيضًا القاعدة لاحتجاز السجناء، حيث واجهت ضغوطًا دولية متزايدة بشأن إساءة معاملة المحتجزين، والغارات الجوية التي قتلت مدنيين.

يذكر أن الإمارات قد ضخّت ملايين الدولارات لتحسين المنشأة في عصب، الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترا فقط من اليمن، وهيأت أحد الموانئ وحسنت مهبطًا للطائرات يبلغ ارتفاعه نحو 3500 متر كي يسمح بإقلاع طائرات الدعم الثقيل وهبوطها.

وكذلك بنى الإماراتيون ثكنات وحظائر للطائرات وأسيجة عبر المنشأة التي تبلغ مساحتها 9 كيلومترات مربعة، والتي شيدتها إيطاليا الاستعمارية في ثلاثينيات القرن الماضي.