في السنوات الأخيرة اعتاد المصريون تكرار صدور فتاوى من دار الإفتاء تتماهى مع مواقف السلطة أو مطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن ما بدا لافتا هذه المرة هو اهتمام المؤسسة الرسمية بالتعليق على حادث يخص أحد الإعلاميين المقربين من السلطة.

فقد نشرت دار الإفتاء -عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"- فتوى تنهى عن الشماتة بابتلاءات الغير مثل الموت والحوادث، وذلك بعد ساعات من الحادث المروري الذي تعرض له الإعلامي المصري المقرب من السلطة عمرو أديب في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، والذي شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بعده تعبير البعض عن شماتتهم بعمرو أديب وما تعرض له.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، ونقل أديب إلى المستشفى حيث قضى ساعات عدة وخرج بعد أن تلقى العلاج اللازم دون أن تتضح حتى الآن تفاصيل حالته الصحية وموعد تعافيه وعودته إلى العمل إذ يعدّ أحد أبرز مقدمي البرامج الحوارية المؤيدين للسلطة الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان ضيفا عبر الهاتف قبل أيام على برنامج أديب الذي يذاع يوميا على قناة "إم بي سي مصر" المملوكة للسعودية.

وإذا كانت الدار لم تذكر "أديب" بالاسم، فإن معظم الصحف والمواقع الإخبارية المصرية رأت أن الفتوى تخص حادث المذيع الشهير، ومنها صحيفة الأخبار الحكومية ومواقع مستقلة معروفة بقربها من السلطة مثل الوطن والدستور فضلا عن موقع مصراوي الذي نشر خبره عن الفتوى تحت عنوان يقول "أول تعليق من الإفتاء على الشماتة بعمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير".

دار الإفتاء قالت في فتواها إن "الشماتة بالمصائب والابتلاءات التي تقع للغير -ومنها الحوادث والموت- ليس خُلُقًا إنسانيًا ولا دينيًا، والشامت بالموت سيموت كما مات غيره"، وبعد الاستشهاد بآية قرآنية وحديث شريف أضافت الدار أن "الشماتة والتشفّي بالمُصاب الذي يصيب الإنسان أيًّا كان، مخالف للأخلاق النبوية الشريفة والفطرة الإنسانية السليمة، فعند المصائب يجب الاعتبار والاتعاظ لا الفرح والسرور".

عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا مما عدّوه قيام دار الإفتاء بتفصيل فتوى خصيصا لعمرو أديب في مقابل تغافلها عما حدث سابقا من شماتة بمعارضين للسلطة مثل شهداء اعتصام ميدان رابعة وكذلك الرئيس الراحل محمد مرسي والمعارضون المعتقلون من مختلف التيارات.

دار الافتاء: الشماتة بالمصائب والابتلاءات التي تقع للغير، ومنها الحوادث والموت، ليس خلقاً انسانيا ولا دينيا..

وكأن البصم على اعدام الأبرياء خلقاً انسانيا ودينياً. — سليم عزوز (@selimazouz1) February 17, 2021

دار الافتاء تحرم الشماتة في الموت!

طيب ما تقولوا لأحمد موسي ومصطفي بكري وعمرو أديب ومحمد الباز! — محمد جمال هلال (@gamal_helal) January 18, 2021

#محمد_العصار

دار الافتاء المصرية : لايجوز الشماته في اي ميت لو كان عسكريا

انما لو كان مدنيا معارضا والعياذ بالله فهو من كلاب أهل النار او من الخوارج ويجوز للسيد احمد موسى ان يحتفل بوفاته على الهواء وسبه ولعنه في بث مباشر — Islam ewida (@Islam_ewida) July 6, 2020

عمرو أديب بعد تنحي مبارك يظهر اقصى درجات الشماته فية وفي جمال مبارك

ياريت حد يبلغ دار الإفتاء المحترمة ويبلغ كل من يتكلم عن "الشماتة"https://t.co/jfXnHo1rdk — Amred (@amreda2011) February 17, 2021

دار الإفتاء المصرية تتحدث عن عدم جواز الشماتة في الحوادث والموت لأنه مخالف للأخلاق النبوية

لكن للأسف نفس هذه الدار أخرجت فتوى عند استشهاد الدكتور مرسي وأمرت الناس أن يذكروا الفاجر بما فيه على اعتبار أن مرسي كان فاجرا رحمه الله وتقبله في الشهداء

خذوا فتواكم ممن تأتمنونهم على دينكم pic.twitter.com/fRf0O6rzyf — د. حسام فوزي جبر (@hfg5555) February 17, 2021

كل الشعب المصري شمتان في عمرو اديب

طلعت دار الافتاء المصرية قالت انه الشماتة مش من اخلاق المسلم

انتو مش عارفين انه عمرو اديب من اولياء الله الصالحين — saidabunada (@saidabunada) February 17, 2021

في المقابل أيّد عدد آخر من المتابعين توقيت إصدار الفتوى في ظل الهجوم الشديد الذي تعرض له عمرو أديب في أعقاب الحادث المروري وحالة الشماتة الكبيرة فيه التي وصلت إلى تمني موته، وأرجعوا حملة الشماتة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي يفترض، حسب تعليقاتهم، أنها جماعة إسلامية لا تدعو للشماتة بالمسلمين.

#بوابة_الوفد| أحمد كريمة: شماتة الإخوان في حادث عمرو أديب إجرام وانعدام أخلاق (فيديو)https://t.co/Sr6CJcb5Rc pic.twitter.com/G9UfF9rZqs — بوابة الوفد (@alwafdportal) February 17, 2021

#عمرو_اديب الف سلامة لعمرو اديب مش غريب اننى اشاهد شماتة الاخوان فورا وعلنا ماهذا الحقد والتشفي لهذه الدرجة عمرو يؤلمكم لكل السفهاء يوجد الله الذى امرنا بما لاتعرفوه وتدعون انكم مسلمون وهو منكم براء عمرو اديب ادام الله عليك الصحة والعافية وقدر الله ماشاء فعل الف سلامة لعمرو اديب — mohamed ali (@alamiaegypt) February 17, 2021

شماتة الإخوان فى عمرو أديب

يثبت لكل أعمى أنهم يكرهون

المصريين ويشمتون فى أى شىء سيىء

نفوس مريضة وقلوب سوداء

كل ذلك من أجل الكرسى الذى فقدوه ويدعون عملهم من أجل مصر — Yousef Abdelwahab (@YousefAbdelwa14) February 17, 2021

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية أصدرت في الآونة الأخيرة عددا من الفتاوى التي أثارت جدلا كبيرا، وخصوصا ما بدا منها نوعا من التماهي مع السلطة مثل إطلاق وصف "الاستعمار العثماني" على فتح القسطنطينية، الذي تراجعت عنه لاحقا، وكذلك فتوى تحريم مشاهدة المسلسلات التركية مثل مسلسل "قيامة أرطغرل"، التي عدّتها أسلحة يستخدمها الرئيس التركي أردوغان للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، في حين أشادت بالأعمال الدرامية المصرية التي تمجّد الجيش المصري مثل مسلسل الاختيار الذي عرض في رمضان الماضي.

هذه الفتاوى تسببت في تراجع ثقة عدد كبير من المصريين بدار الإفتاء وهو ما كشفه الاستبيان الذي نظمته دار الإفتاء نفسها عبر صفحتها على موقع "فيس بوك" العام الماضي عن رأي المصريين في الجهة التي يلجؤون إليها بحثا عن الفتوى، وخيّرتهم بين محرك البحث غوغل وموقع دار الإفتاء. وجاءت الإجابة صادمة إذ كشف الاستطلاع عن أن نحو 70% من المشاركين يتجهون إلى غوغل للإجابة عن أسئلتهم الدينية وطلبا للفتوى قبل أن تقوم دار الإفتاء بحذف الاستفتاء من الصفحة.

وجاء ذلك وسط حالة من الانقسام سادت المجتمع المصري في السنوات الأخيرة بين مؤيدين للسيسي ومعارضين للانقلاب الذي قاده عام 2013 ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، ولم تعد تمر مناسبة وفاة أي شخصية مصرية دون أن تشهد مواقع التواصل نوعا من الشماتة بمصاب من ينتمون إلى الفريق الآخر.

استبيان وضعته دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية، فكانت الأغلبية الكبيرة لصالح فتاوى جوجل، وظهر السبب في تعليقات المشاركين الذين قالوا: نحن لا نثق بكم !

هذا حال دار الإفتاء التي كانت محط الرحال، ومكان كبار العلماء كالإمام محمد عبده، وحسن مأمون، وحسنين مخلوف على سبيل المثال. pic.twitter.com/Kthc96GyQR — د. محمد الصغير (@drassagheer) August 13, 2020