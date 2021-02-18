البث الحي
سياسة|مصر

حديث نادر للسيسي عن قبول المعارضة ومعارضون يعلقون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)
محمد عبد الله - القاهرة
18/2/2021-|آخر تحديث: 18/2/202109:38 PM (مكة المكرمة)

في حديث نادر عن المعارضة، رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوجودها وقبولها في الحياة السياسية، لكنها معارضة مشروطة وفق رؤيته الخاصة لها.

وأثناء افتتاحه بعض المشروعات الطبية بمحافظة الإسماعيلية شرقي القاهرة، حدد السيسي هذه الشروط بقوله "من حق الناس أن تعبر عن رأيها وتعترض، ويكون لدينا معارضة صحيحة، لكن الهدف في النهاية، سواء التعبير عن الرأي أو المعارضة تحسين أحوال الناس وحياتهم".

كما طالب السيسي بأن "يكون المعارض فاهما ودارسا لما يقول"، مضيفا أن الهدف ليس المعارضة من أجل المعارضة فقط.

شروط السيسي أعادت إلى الأذهان حادثة انفعاله على البرلماني أبو المعاطي مصطفى الذي طالب أثناء حفل افتتاح مدينة الأثاث في محافظة دمياط عام 2017 بإرجاء بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مثل زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وذلك إلى حين رفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 3 آلاف جنيه (الدولار يساوي 15.63 جنيها).

ونقلت وسائل الإعلام عبر الهواء مباشرة انفعال السيسي الذي نهره قائلا "أنت دارس الموضوع ده قبل ما تتكلم؟".

فكيف يرى معارضون مصريون شروط السيسي التي حددها وعرفها للحاضرين على الهواء مباشرة وفق رؤيته الخاصة وبشكل ارتجالي؛ إذ جاءت في سياق مداخلاته المعتادة أثناء افتتاح بعض المشروعات الحكومية؟

إدارة بايدن تربك الحسابات

في هذا السياق، يفنّد السياسي والبرلماني السابق محيي عيسى شروط السيسي للمعارضة، قائلا إنه "يريد معارضة على المقاس، كعادة الحكام المستبدين، فهو يريد معارضة ترى ما يراه، ولا تشكل أي خطر عليه"، مشيرا إلى أن "ما دعاه إلى الحديث عن المعارضة هذه الأيام هو وجود إدارة أميركية جديدة أربكت حساباته وجعلته في حالة تخبط".

وقال عيسى -للجزيرة نت- إن من الواضح أن السيسي يعتقد أنه من يحدد مصلحة البلد، إذ يطلب من المعارضة التي يعمل على تشكيلها أن تحدد مصلحة الوطن والمواطن كما يراها هو لا كما يجب أن تكون أو تراها المعارضة، مضيفا "ونحن لا نفهم كيف يكون التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وبيع القطاع العام مثلا لمصلحة المواطن".

رسائل السيسي

3 رسائل تحملها كلمة السيسي عن المعارضة وشروطها، وفق الكاتب والسياسي المصري المعارض محمد شريف كامل؛ الأولى أنه لا يفهم معنى حرية الرأي والتعبير ولا معنى المعارضة، والرسالة الثانية هي أنه لن يسمح بأي شكل من أشكال المعارضة حتى تلك المستأنسة.

وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف كامل أن الرسالة الثالثة إلى الخارج عن فتح المجال العام، وقد وجّهته أو على الأقل نصحته القوى الداعمة له بأن يعدل ولو قليلا من أسلوبه الفوقي، متابعا "ولا ننسى أنه قد أُفرج عن صحفي الجزيرة محمود حسين بعد 4 سنوات من الاعتقال، وهذا دليل على أن هناك بعض الضغوط التي بدأت تمارس عليه".

رياح التغيير

بدورها، رأت الناشطة المصرية ماجدة محفوظ أن حديث السيسي عن القبول بوجود معارضة "يأتي  في سياق الاستعداد لرياح التغيير بأقل الأضرار، فمنذ انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن تسود حالة من الترقب والقلق في مصر على خلفية انتقاده أوضاع حقوق الإنسان".

وأشارت محفوظ -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن السيسي وجد نفسه أمام ملفين هما حقوق الإنسان، والحياة السياسية، ولذلك بادر بتحديد معايير وأطر للمعارضة كالحديث عن المشكلات الحياتية، واشترط أن يكون المتحدث فاهما لما يقول، وهو بذلك يلغي تماما المعارضة السياسية، فضلا عن معارضة نظام الحكم الذي جاء عبر انقلاب عسكري.

وتوقعت الناشطة المصرية عدم قبول النظام في مصر بمعارضة حقيقية في إطارها المتعارف عليه، لكنه تحت ضغوط الإدارة الأميركية من جهة والضغوط الأوروبية المتضامنة معها من جهة أخرى؛ خرج السيسي بهذا الحديث المترجل على الناس.

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

خبراء أمميون: مصر تستخدم محاكم استثنائية لإسكات المعارضة وحبس النشطاء

قال خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إن السلطات المصرية تستخدم “محاكم دائرة الإرهاب” الاستثنائية لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكات المعارضة وحبس النشطاء أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا.

المزيد من سياسة

فتوى خاصة لعمرو أديب.. دار الإفتاء تنهى المصريين عن الشماتة في المصائب

بعض المعلقين أشاروا إلى فخامة سيارة عمرو أديب وارتفاع ثمنها (مواقع التواصل)

علقت استخدامه وعرضت التنازل عنه لدول أخرى.. قصة جنوب أفريقيا مع لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

جنوب أفريقيا عرضت مشاركة شحنتها من لقاح أسترازينيكا مع دول أخرى غير متضررة من المتحور الجديد (رويترز)

محاولة جديدة للإطاحة بالغنوشي.. نائب بكتلة تحيا تونس يتحدث عن تحرك 100 برلماني لسحب الثقة منه

البرلمان التونسي (الجزيرة)

خلال اتصال هاتفي.. أردوغان وبوتين يبحثان أزمة سوريا وتطورات ليبيا والأوضاع في قره باغ

أردوغان (يسار) وبوتين جددا الالتزام بمحاربة الإرهاب في سوريا (الجزيرة)
الأكثر قراءة

شاهد.. تهديد بالقتل وحرب شتائم في مباراة برشلونة وسان جيرمان

مبابي كان كابوسا للاعبي برشلونة (غيتي)

كل ما تريد معرفته عن العملات الرقمية.. سؤال وجواب

هناك عدد كبير من العملات الرقمية أشهرها بتكوين وإيثريوم وريبل (شترستوك)

السر في الاستهلاك الزائد للأكسجين .. 6 أسباب تجعل تمارين المقاومة أفضل لخسارة الوزن

إذا كنت ترغب في حرق الدهون وفقدانها في أقصر وقت ممكن فأنت بحاجة إلى تمارين المقاومة (بيكسلز)

تغير المناخ ليس وحده.. لماذا يواجه العالم العربي موجة شديدة من البرد والصقيع؟

الوطن العربي يتعرض حاليا لموجة برد قاسية لم تشهد بعض البلاد مثلها من قبل (الأوروبية)