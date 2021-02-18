الأمير فيليب اعتزل الحياة العامة في أغسطس/آب 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف مناسبة عامة منذ اعتلاء زوجته العرش عام 1952 ويواصل مرافقة الملكة في بعض الإطلالات

دخل الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية المستشفى احترازيا بعد وعكة صحية، وعكست الصحف البريطانية الصادرة صباح اليوم الخميس قلقا بشأن صحة دوق إدنبرة، لكنها سعت إلى أن تكون مطَمئنة.

وقال قصر باكينغهام في بيان إن الأمير فيليب (99 عاما) أدخل المستشفى بناء على نصيحة طبيبه. وأضاف البيان أن من المقرر بقاء الأمير فيليب في المستشفى بضعة أيام للراحة، وليكون تحت المراقبة.

وأوضح مصدر في القصر الملكي لوكالة الصحافة الفرنسية أن الدوق -المعروف بطبعه المغامر- في حال معنوية جيدة، ولم يحتج إلى سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى، وأكد المصدر أن مشكلاته الصحية لا ترتبط بكوفيد-19.

وفي مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، تلقت الملكة إليزابيث الثانية (94 عاما) وزوجها الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في قصر ويندسور (غرب لندن)، حيث يمضيان فترة الحجر السارية حاليا في بريطانيا.

ووجه رئيس الوزراء بوريس جونسون "أطيب تمنياته إلى دوق إدنبرة بينما يمضي بضعة أيام للراحة في المستشفى"، حسب الناطق باسمه.

ومارست الملكة أنشطتها أمس الأربعاء من قلعة ويندسور، وبصفتها القائدة العليا للقوات المسلحة، تحادثت هاتفيا مع قائد البحرية الملكية.

من جانبه، زار الأمير تشارلز نجل الملكة إليزابيث والأمير فيليب أحد المستشفيات في برمنغهام مع زوجته كاميلا في الصباح.

الأمير فيليب يرافق الملكة أحيانا في بعض الإطلالات (غيتي)

اعتزال ومهام

يشار إلى أن الأمير فيليب اعتزل الحياة العامة في أغسطس/آب 2017 بعد مشاركته في أكثر من 22 ألف التزام عام رسمي منذ اعتلاء زوجته العرش عام 1952، ويواصل أحيانا مرافقة الملكة في بعض الإطلالات.

وفي يونيو/حزيران 2017، أدخل الأمير فيليب المستشفى حيث أمضى ليلتين إثر "التهاب متصل بمرض مشخص سابقا"، كما أنه خضع لعملية جراحية في الورك سنة 2018.

وفي يونيو/حزيران 2019، تعرض لحادث سيارة بعدما اصطدمت مركبته من نوع "لاند روفر" بسيارة أخرى، مما أدى إلى انقلاب سيارته، ونجا من الحادثة، لكنه تخلى إثر ذلك عن رخصة القيادة.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، أدخل مستشفى إدوارد السابع حيث أمضى 4 ليال "تحت المراقبة بسبب مشكلات صحية جرى تشخيصها سابقا"، حسب الدوائر الملكية البريطانية.

الأمير فيليب تزوج الملكة إليزابيث سنة 1947 (رويترز)

ذكرى واحتفال

واحتفل الثنائي الملكي البريطاني في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بعيد زواجهما رقم 70 في قصر ويندسور (نحو 30 كيلومترا من لندن). وقُرعت أجراس كنيسة ويستمنستر التي شهدت مراسم زفافهما في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، لأكثر من 3 ساعات في هذه المناسبة.

وولد فيليب -المنحدر من أصول ملكية يونانية ودانماركية- في جزيرة كورفو اليونانية على طاولة مطبخ في العاشر من يونيو/حزيران 1921.

وفي سن 18 شهرا، تم تهريبه على سفينة بريطانية مع أهله وشقيقاته الأربع، وقت الإطاحة بعمه ملك اليونان.

وكان عمره 18 عاما عندما التقى للمرة الأولى الشابة إليزابيث، التي كانت عمرها في ذلك الوقت 13 عاما، قبل زواجهما سنة 1947، والذي أثمر 4 أبناء: تشارلز وآن وأندرو وإدوارد.