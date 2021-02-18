خلال اتصال هاتفي.. أردوغان وبوتين يبحثان أزمة سوريا وتطورات ليبيا والأوضاع في قره باغ

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عددا من القضايا الإقليمية والدولية الملحة.

وقالت الرئاسة التركية إنه تم التأكيد على أن حل الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن يصب في مصلحة الجميع، وأضافت أنه تم الاتفاق على عدم إضاعة الفرصة التي سنحت لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

من جهته، قال الكرملين إن الاتصال جدّد الالتزام بمحاربة الإرهاب في سوريا، وبحث الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب، ودعم العملية السياسية بما في ذلك صيغة أستانا.

وأشار الكرملين إلى أن الاتصال بين بوتين وأردوغان شدد على أهمية تشكيل سلطة تنفيذية انتقالية في ليبيا بمساعدة الأمم المتحدة.

كما تطرق الاتصال إلى الوضع في إقليم ناغورني قره باغ، وذلك في سياق الاتفاقات القائمة حول التسوية في الإقليم والتنسيق الروسي التركي بما يصب في صالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

وشدد الرئيس التركي على وجوب بذل المزيد من الجهود المشتركة في كافة المجالات لضمان استمرار وقف إطلاق النار، داعيا إلى تعاون ثلاثي لتأهيل شبكة الطرق في الإقليم.

وأعرب الرئيسان خلال المكالمة عن ارتياحهما لبدء عمل المركز الروسي التركي المشترك للرقابة على نظام وقف إطلاق النار في قره باغ.