تركيا تطالب أعضاء الناتو باحترام المخاوف الأمنية ومسؤول أوروبي يأمل عودة مفاوضات انضمام أنقرة للاتحاد

شدد الممثل الدائم لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) باسات أوزتورك، على وجوب احترام دول الحلف مخاوف الأعضاء الأمنية.

وجاء ذلك في تصريحات للأناضول -اليوم الخميس- بمناسبة الذكرى السنوية الـ69 لانضمام تركيا إلى حلف شمال الأطلسي، ولفت أن تركيا بلد مهم ولها ثقل داخل الحلف.

وأضاف أنه وعلى الرغم من وجود اختلافات في الرأي بين بلاده وبين بعض الحلفاء، فإن الناتو يشكل في نهاية المطاف منتدى استشاريا لمعالجة هذه الاختلافات.

وأشار أوزتورك أن الناتو ينبغي أن يكون المنتدى التشاوري الرئيسي بشأن جميع المسائل المتعلقة بأمن الحلفاء والدفاع عنها بموجب معاهدة واشنطن (سنة 1949)، مؤكدا أن رؤية الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ لعام 2030، تعزز الدور الاستشاري لحلف الناتو.

ولفت إلى أن بعض الحلفاء استغل القضايا الثنائية للضغط على تركيا عبر الاتحاد الأوروبي، وأردف أن تركيا دافعت دائما عن مناقشة القضايا الثنائية بين الحلفاء عبر القنوات الثنائية مباشرة، وأكدت أنها على استعداد لمناقشة لكل القضايا.

واختتم بالقول إن على الحلفاء إظهار التضامن بشكل ملموس، "ليس فقط ضد تنظيمي داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) والقاعدة، إنما ضد بي كا كا (حزب العمال الكردستاني) أيضا، ويجب ألا يهددوا بعضهم بعضا بفرض عقوبات".

تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل/نيسان 1987 (الأوروبية)

عودة تركيا للاتحاد الأوروبي

وفي سياق آخر، أعرب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة السفير نيكولاس ماير لاندروت، عن أمله في عودة مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، مؤكدا دعمه لذلك.

جاء ذلك في كلمة اليوم أثناء زيارته وهاب سيتشر رئيس بلدية ولاية مرسين، وواليها علي إحسان صو، بهدف الاطلاع على برامج دعم اللاجئين، ومدى فعاليتها في تخفيف العبء عن الولاية.

وأعرب لاندروت عن أمله في عودة مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، مشيرا إلى دعمه هذه العملية عندما كان عضوا في البرلمان الأوروبي، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ليس سوقا مشتركا فحسب، بل هو مشروع حضاري يمكن التعاون معه في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن "النقطة التي وصلنا إليها اليوم في العلاقات التركية الأوروبية ليست النقطة التي ينبغي أن تكون فيها، وآمل أن تبدأ علاقاتنا من جديد وتعود عملية الانضمام للحياة".

وذكر أنه في حال تم تطوير الثقة المتبادلة بشكل أكثر، فإنه يمكن بعد ذلك بناء خطوات أخرى في تعزيز العلاقات التركية الأوروبية.

من جهة أخرى، أعرب المسؤول الأوروبي عن تقديره لأنقرة والمجتمع التركي في استضافة العدد الأكبر من اللاجئين في العالم، مشيرا إلى أن مرسين وباقي ولايات البلاد تبذل جهودا في استضافة 4 ملايين لاجئ.

جدير بالذكر أن تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل/نيسان 1987، وفي 12 ديسمبر/كانون الأول 1999 اعتُرف بها رسميا مرشحا للعضوية الكاملة.