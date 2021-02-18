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ترامب ينتقد بايدن ويصف تويتر بالممل في أولى مقابلاته بعد مغادرته البيت الأبيض

واصل الرئيس السابق الادعاء بأن الانتخابات "سرقت" منه، مروجا لنفس الأقوال التي قادت حشدا من مؤيديه لاقتحام مبنى الكابيتول 

ترامب لم يعلق على ما إذا كان يخطط للترشح مجددا للرئاسة في عام 2024 (رويترز)
ترامب لم يعلق على ما إذا كان يخطط للترشح مجددا للرئاسة في عام 2024 (رويترز)
18/2/2021-|آخر تحديث: 18/2/202111:35 AM (مكة المكرمة)

شن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هجوما على وسائل الإعلام في أولى مقابلاته منذ مغادرته البيت الأبيض، مرجحا أن الرئيس الحالي جو بايدن "مضطرب عقليا"، ومجددا التأكيد على أن الانتخابات قد "سرقت منه".

واتصل ترامب بشبكات "فوكس نيوز" (Fox News) و"نيوز ماكس" (Newsmax) و"أو إيه إن" (OAN) -وجميعها صديقة له- ليتحدث عن وفاة المذيع الإذاعي المحافظ راش ليمبو أمس الأربعاء.

واستغل ترامب حديثه لشبكة "نيوزماكس" اليمينية المتطرفة ليصف تويتر بأنه "ممل"، وذلك منذ أن تم منعه من استخدامه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأميركي الشهر الماضي، مما خلف 5 قتلى.

وعندما سئل ترامب عن العودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، قال إنه "يتفاوض مع عدد من الأشخاص".

وأضاف أن هناك أيضا خيارا آخر لبناء موقع خاص مستفيدا من قاعدة الدعم لديه.

انتقاد وتعليق

كما انتقد ترامب الرئيس جو بايدن، مرجحا أن يكون "مضطربا عقليا".

ولم يعلق ترامب على ما إذا كان يخطط للترشح مجددا للرئاسة في عام 2024، وهو أمر بات ممكنا بعد أن برأه مجلس الشيوخ في محاكمته البرلمانية الأسبوع الماضي.

وقال ترامب عندما سئل عن خططه لعام 2024 "لن أقول حاليا، لكن لدينا دعم هائل، أنا الرجل الوحيد الذي تتم مساءلتي وترتفع أرقامي"، في إشارة إلى نسب التأييد.

وظل ترامب في منتجعه في مارالاغو بولاية فلوريدا منذ مغادرته البيت الأبيض قبل نحو شهر.

وواصل الرئيس السابق الادعاء بأن الانتخابات "سرقت" منه، مروجا لنفس الأقوال التي قادت حشدا من مؤيديه لاقتحام مبنى الكابيتول.

المصدر : الألمانية

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