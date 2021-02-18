الكويت.. مرسوم أميري بتأجيل انعقاد مجلس الأمة شهرا

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما يقضي بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر بدءا من اليوم الخميس. وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان، إن المرسوم الأميري جاء استنادا إلى نصوص دستور البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن المرسوم استند إلى المادة 106 من الدستور. وتنص المادة على أن للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة.

وصدر المرسوم على خلفية توتر في العلاقة بين الحكومة والبرلمان أفضى إلى تقديم الحكومة استقالتها في 13 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقدّمت الحكومة استقالتها بعد استجواب استهدف رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، ليعاد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة التي ما زالت في طور التشكيل.

وجاءت استقالة الحكومة الكويتية بعد أن أيد أكثر من 30 نائبا في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا اقتراحا باستجواب الشيخ صباح، بشأن قضايا مختلفة بما في ذلك اختياره للوزراء.

ويجري الشيخ صباح منذ إعادة تعيينه في 24 يناير/كانون الثاني مشاورات مع الكتل البرلمانية قبل ترشيح حكومة جديدة للأمير لإقرارها، وطلب وقتا لاختيار الوزراء.

وكانت الكويت شهدت تغييرا في تركيبة مجلس الأمة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، حيث خسر عدد من النواب المحسوبين على الحكومة ودخل عدد كبير من النواب الجدد.