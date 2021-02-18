البث الحي
سياسة|جزائر

الرئيس الجزائري يحلّ البرلمان ويصدر عفوا عن العشرات من معتقلي الحراك

الرئيس الجزائري أعلن عزمه على إجراء تعديل حكومي خلال الـ48 ساعة المقبلة (الجزيرة)
الرئيس الجزائري أعلن عزمه على إجراء تعديل حكومي خلال الـ48 ساعة المقبلة (الجزيرة)
18/2/2021-|آخر تحديث: 18/2/202111:58 PM (مكة المكرمة)

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون -اليوم الخميس- عن حلّ الغرفة الأولى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني)، كما أعلن عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وقال تبون في كلمته التي وجّهها للأمة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: "كنا قد قلصنا من صلاحيات رئيس الجمهورية وقوينا من صلاحيات البرلمان، ولذلك قررت حلّ المجلس الشعبي الوطني الحالي، وسنمر مباشرة إلى انتخابات خالية من المال الفاسد وغير الفاسد".

وأعلن الرئيس الجزائري في كلمته عن "عفو رئاسي شمل 30 معتقلا حكم عليهم نهائيا" في قضايا الحراك، مشددا على ضرورة فتح الأبواب للشباب "لكي يكون له وزنه السياسي، وأن يقتحم المؤسسات السياسية".

كما أعلن تبون في ذات الخطاب عزمه على إجراء تعديل حكومي خلال الـ48 ساعة المقبلة، يشمل القطاعات التي يشعر المواطن بنقص في تأديتها لمهامها.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

الجزائر تترقب قانون الانتخابات الجديد الذي يهدف لاسترجاع ثقة الشعب بمؤسساته

تسلل المال الفاسد إلى داخل السلطة التشريعية في الجزائر، لطالما أثار سخطا شعبيا عارما ضد المجالس المنتخبة، لذلك يبدو الرهان كبيرا على قانون الانتخابات الجديد لإقناع الطبقة السياسية أن ذلك العهد قد ولى.

المزيد من سياسة

أردوغان يحذر من مخاطر التراجع السكاني بتركيا ويؤكد على دور الأسرة

أردوغان وجّه كلمة لمؤتمر نساء حزب العدالة والتنمية (الأناضول)

فورين بوليسي: كل الظروف مواتية لاندلاع حرب أهلية بالولايات المتحدة

المجلة وصفت اقتحام الكابيتول بأنه "تمرد" على الديمقراطية الأميركية (رويترز)

طالب لجوء سوداني يقتل مسؤول هجرة في فرنسا

الشرطة الفرنسية كانت تعرف المعتدي لارتكابه أعمال عنف سابقة (رويترز- أرشيف)

أوستن يؤكد للناتو التزام واشنطن بجهود السلام في أفغانستان

أوستن أكد أن قوات بلاده لن تقوم بالانسحاب المتسرع أو غير المنضبط من أفغانستان (غيتي)
الأكثر قراءة

تصعيد بريطاني وتهديد إسرائيلي.. روسيا ترحب بتحول أميركي إيجابي إزاء الملف النووي وإيران تريد أفعالا

(الجزيرة)

بعد تصريحاته المسيئة.. انتفاضة الصعايدة تتسبب في إيقاف الإعلامي تامر أمين

تامر أمين أحد الإعلاميين المقربين من السلطة المصرية (مواقع التواصل)

أسرع وسيلة لحرق الدهون المتواصل.. 6 معلومات عن تمارين المقاومة

إذا كنت ترغب في حرق الدهون وفقدانها في أقصر وقت ممكن فأنت بحاجة إلى تمارين المقاومة (بيكسلز)

37 علامة تدل على أن فيروس كورونا قد هاجم الغدة الدرقية