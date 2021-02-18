الدبيبة في لقائه مع السيسي بالقاهرة: ليبيا تتطلع إلى شراكة شاملة مع مصر

وعد السيسي بتقديم كافة الخبرات لخدمة ليبيا وباستمرار التشاور بشأن كافة القطاعات التي سيتم التعاون فيها، خاصة على مستوى الخدمات واستعادة الأمن والتنمية وتأهيل الكوادر

التقى رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، واتفق الطرفان على استعادة التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

وجاء في بيان للرئاسة المصرية أن الدبيبة عبر للسيسي عن تقدير واعتزاز بلاده بالجهود المصرية في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين، وإنهاء حالة الانقسام، و"مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة".

وأضافت الرئاسة المصرية أن الدبيبة أعرب عن تطلعه لإقامة شراكة شاملة مع مصر "بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة".

من جانبه، أكد السيسي حرص مصر على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده، وتثبيت دعائم السلم والاستقرار واستعادة الأمن.

كما وعد السيسي بتقديم كافة الخبرات لخدمة ليبيا، وباستمرار التشاور بشأن كافة القطاعات التي سيتم التعاون فيها، خاصة على مستوى الخدمات واستعادة الأمن والتنمية وتأهيل الكوادر.

وتعد هذه الزيارة أول محطة خارجية لرئيس الوزراء الليبي الجديد منذ إعلان ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف في 5 فبراير/شباط الجاري فوز قائمته لإدارة البلاد مؤقتا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان وفد مصري يتألف من دبلوماسيين تابعين لوزارة الخارجية وعناصر من الأجهزة الأمنية قد وصل إلى طرابلس الاثنين الماضي، تمهيدا لإعادة افتتاح السفارة المصرية.

وتأتي هذه التحركات بعد زيارة وفد مصري أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى ليبيا لتنسيق إعادة العلاقات الدبلوماسية لطبيعتها.

وحتى 2014 كانت وفود مصرية تزور طرابلس وتلتقي مسؤولين ليبيين، ثم انقطعت الزيارات عقب طرد قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر من العاصمة طرابلس في ما عرفت آنذاك بعملية "فجر ليبيا".