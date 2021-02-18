إسبانيا.. مظاهرات عنيفة في مدريد وبرشلونة للمطالبة بإطلاق سراح المغني هاسل

شهدت إسبانيا الأربعاء مظاهرات عنيفة لليلة الثانية على التوالي احتجاجا على سجن مغني الراب بابلو هاسل بسبب تغريدات هاجم فيها النظام الملكي والشرطة.

وأكدت الشرطة اعتقال 49 شخصا بعد الاحتجاجات التي وقعت في العاصمة مدريد وإقليم كتالونيا شمالي شرقي البلاد.

وفرقت قوات الأمن مئات المحتجين الذين احتشدوا في قلب العاصمة للمطالبة بالإفراج عن المغني الكتالوني، الذي أوقف صباح الثلاثاء وأودع السجن إنفاذا لحكم بحبسه 9 أشهر. وتركزت المواجهات بين الجانبين أمام مقر حكومة إقليم مدريد.

وندد رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا بأعمال العنف، وقال -وهو من التيار المحافظ- في تغريدة على تويتر إن "الأشخاص العنيفين وأولئك الذين لا يقبلون القواعد لا مكان لهم في مجتمعنا".

غضب في كتالونيا

وفي العاصمة الكتالونية برشلونة، اندلعت أيضا صدامات بين المتظاهرين والشرطة، في تكرار للمشهد الذي حدث مساء الثلاثاء وخلف عددا من الجرحى.

وقطع المتظاهرون الطرقات بعوائق أضرموا فيها النيران، وألقوا مقذوفات على عناصر الشرطة الذين ردوا عليهم بالهراوات وبالرصاص المطاطي.

متظاهرون يضعون حواجز في أحد طرقات برشلونة (الأناضول)

وقالت الشرطة الكتالونية عبر تويتر إن مظاهرات عنيفة اندلعت أيضا في لاردة (ليّدا)، المدينة التي يقيم فيها مغني الراب المسجون، وكذلك في طركونة (تاراغونا) وجرندة (جيرونا).

وقد صار هاسل في نظر كثيرين رمزا لحرية التعبير في إسبانيا بعد إدانته بسبب تغريدات شتم فيها الشرطة الإسبانية وانتقد النظام الملكي.

وكان المغني تحصن يوم الاثنين الماضي في جامعة لاردة (ليّدا) (Universitat de Lleida) في كتالونيا مع عشرات من أنصاره في محاولة لمنع توقيفه، لكن الشرطة الإسبانية تدخلت صباح الثلاثاء واقتادته مباشرة إلى السجن.

وأثارت العقوبة التي تقررت بحقه انتقادات شديدة في إسبانيا، في وقت وصفت فيه منظمة العفو الدولية الحكم بأنه "غير عادل وغير متناسب".