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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

أول اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو بعد طول انتظار في إسرائيل

تحدث بايدن مع أكثر من عشرة من زعماء العالم الآخرين منذ توليه منصبه، ولكن البيت الأبيض أكد أن تأخر الاتصال مع نتنياهو "لم يكن إهانة متعمدة"

لقاء سابق بين بايدن (يمين) ونتنياهو (أسوشيتد برس)
لقاء سابق بين بايدن (يمين) ونتنياهو (أسوشيتد برس)
17/2/2021-|آخر تحديث: 18/2/202103:22 AM (مكة المكرمة)

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول اتصال هاتفي طال انتظاره مع الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد تأخر دفع واشنطن لنفي أنه كان تجاهلا لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وهناك تكهنات بأن الرئيس الديمقراطي عبر عن استيائه من العلاقات الوثيقة بين نتنياهو والرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اتصل بالزعيم اليميني بعد يومين من تنصيبه في عام 2017.

وتحدث بايدن مع أكثر من 10 من زعماء العالم الآخرين منذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني. وقال البيت الأبيض إن نتنياهو سيكون أول زعيم في الشرق الأوسط يتصل به بايدن.

تعزيز التعاون ودعم التطبيع

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ينوي تعزيز التعاون الدفاعي مع إسرائيل، وأكد على تاريخه الشخصي من الالتزام الثابت بدعم أمن إسرائيل.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن "أكد أيضا دعم الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات في الآونة الأخيرة بين إسرائيل ودول في العالم العربي والإسلامي".

ساعة من النقاش

من جهته، قال مكتب نتنياهو في بيان إن بايدن ونتنياهو تحدثا لنحو ساعة عن قضايا من بينها إيران وعلاقات إسرائيل الناشئة مع الدول العربية والإسلامية في المنطقة.

وجاء في البيان أن "الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو بحثا استمرار اتفاقات السلام والتهديد والتحديات الإيرانية في المنطقة واتفقا على مواصلة المحادثات بينهما".

وأضاف البيان أن "الزعيمين أشارا إلى علاقاتهما الشخصية الطويلة وقالا إنهما سيعملان معا لزيادة تعزيز العلاقات القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وقال البيان إنهما تحدثا كذلك عن سبل التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

ونفى البيت الأبيض أن يكون التأخير في مكالمة بايدن يهدف إلى إبداء التجاهل لنتنياهو، وقالت المتحدثة جين ساكي الأسبوع الماضي إن ذلك "لم يكن إهانة متعمدة".

وأقر نتنياهو هذا الأسبوع بوجود خلافات مع بايدن بشأن القضايا الإيرانية والفلسطينية، لكنه قال إن الاثنين يتمتعان بعلاقة عمل قوية.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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أبدى عدد من قادة دول العالم تفاؤلهم بتولي الرئيس الأميركي جو بايدن مهامه، وتمنى بعضهم أن تتراجع إدارة بايدن عما قام به الرئيس السابق دونالد ترامب إزاء بعض القضايا في حين دعاه آخرون للسير على نهج سلفه.

كيف سهل ترامب مهمة بايدن مع القضية الفلسطينية؟

لم يرحب قادة الحزب الديمقراطي بخطة الرئيس السابق دونالد ترامب لسلام الشرق الأوسط، إذ اعتبروها انعكاسا لمصالح طرف واحد. غير أن واقعية إدارة خلفه الرئيس بايدن دفعت للترحيب بما حققته الإدارة السابقة.

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