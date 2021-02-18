أفغانستان.. الناتو يؤكد أن انسحاب القوات الأجنبية مرهون بوفاء طالبان بالتزاماتها وواشنطن تراجع رسالة من الحركة

وزراء دفاع دول حلف الناتو سيناقشون هذا الأسبوع ما إذا كانت طالبان تحقق تقدما فيما يتعلق باتفاق السلام الذي دعا المسلحين للحد من هجماتهم والقوات الأجنبية للانسحاب

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبيرغ إن انسحاب الحلف من أفغانستان مشروط بإيفاء طالبان بالتزاماتها وتطبيق بنود اتفاق الدوحة، في حين أكدت واشنطن أنها تجري مراجعة للاتفاق مع طالبان.

وقال ستولتنبيرغ اليوم الاثنين إنه يتعين على مقاتلي حركة طالبان في أفغانستان أن يقدموا المزيد للوفاء ببنود اتفاق سلام أبرم عام 2020 مع الولايات المتحدة، مما يسمح بأي انسحاب محتمل للقوات الأجنبية بحلول مايو/أيار القادم.

وأكد أن هناك حاجة لإعادة تقييم خطط الحلف الدفاعية، والتجهيز للمستقبل لبناء خطط ملائمة لمزيد من السلام والرخاء، مشيرا إلى أن التنسيق السياسي بين الحلفاء أمر مهم في خطة الناتو لعام 2030 كمنصة للتنسيق والتعاون.

وسيناقش وزراء دفاع دول الحلف في وقت لاحق هذا الأسبوع ما إذا كانت طالبان تحقق تقدما فيما يتعلق باتفاق السلام، الذي دعا المسلحين للحد من هجماتهم والقوات الأجنبية للانسحاب بحلول الأول من مايو/أيار.

وعلى صعيد العلاقات مع واشنطن، شدد ستولتنبيرغ على أن هناك فرصة تاريخية لفتح فصل جديد من العلاقات بين الحلف والولايات المتحدة.

ولحلف شمال الأطلسي 9600 جندي على الأرض في أفغانستان، من بينهم 2500 جندي أميركي، يعملون على تدريب القوات الأفغانية وتقديم الدعم لها.

مراجعة رسالة طالبان

أميركيا، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة إن واشنطن اطلعت على رسالة طالبان المفتوحة التي دعت فيها واشنطن للالتزام باتفاق الدوحة، وتجري مراجعة ما تم التفاوض عليه.

وأضاف أن المراجعات تشمل اتفاق طالبان مع واشنطن، وتقييم امتثال الحركة لالتزاماتها.

في الأثناء، قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور اليوم، إن محادثات السلام الأفغانية لم تحرز تقدما يسمح بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان في الوقت الراهن.

وأضافت أنه يتعين الاستعداد لتدهور الوضع الأمني بالنسبة للقوات الأجنبية الموجودة في هذا البلد.

وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن قائد القوات الأميركية في أفغانستان، الجنرال سكوت ميلر، أن ما وصفه بعنف حركة طالبان تجاوز المستويات المسجلة سابقا.

وقال ميلر إن هذا المستوى من العنف لا يخلق الظروف للمضي نحو نقطة التحول التاريخية المنشودة في أفغانستان.

من جهتها، أعلنت نيوزيلندا اليوم أنها ستنهي وجودها العسكري في أفغانستان في مايو/أيار المقبل.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن عملية السلام الجارية في الدوحة هي الفرصة المثلى للتوصل لحل سياسي دائم للنزاع الأفغاني.

وأوضحت أن قرار إنهاء الوجود العسكري لقوات بلادها في أفغانستان اتخذ بالتشاور مع شركاء رئيسيين.