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سياسة|سوريا

سوريان مقابل فتاة إسرائيلية.. دمشق تعلن عن صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل بوساطة روسية

الفتاة الإسرائيلية دخلت الأراضي السورية بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قوات النظام

أحد دروز الجولان يراقب الجانب السوري من الهضبة، التي تحتل إسرائيل معظم مساحتها منذ عام 1967 (الأوروبية)
أحد دروز الجولان يراقب الجانب السوري من الهضبة، التي تحتل إسرائيل معظم مساحتها منذ عام 1967 (الأوروبية)
17/2/2021

أعلن النظام السوري، اليوم الأربعاء، عن صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل بوساطة روسية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الصفقة تنص على "تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت الوكالة عن مصادر -لم تسمّها- أن عملية التبادل "تتم حاليا عبر وساطة روسية؛ لتحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز الأسير السوري من أبناء الجولان السوري المحتل، في عملية تبادل يتم خلالها إطلاق سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية -منطقة القنيطرة- عن طريق الخطأ، وتم اعتقالها من الجهات المختصة السورية".

ولم تذكر المصادر تفاصيل عن الفتاة وتاريخ اعتقالها، كما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي حول الموضوع.

 

المصدر : الجزيرة

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