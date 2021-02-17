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سياسة|لبنان

وزير الخارجية القطري يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري

اجتماع الحريري (يسار) مع وزير الخارجية القطري استعرض علاقات التعاون الثنائي لا سيما في الشؤون الاقتصادية (مواقع التواصل الاجتماعي)
اجتماع الحريري (يسار) مع وزير الخارجية القطري استعرض علاقات التعاون الثنائي لا سيما في الشؤون الاقتصادية (مواقع التواصل الاجتماعي)
17/2/2021

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في الدوحة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الاجتماع استعرض علاقات التعاون الثنائي لا سيما في الشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية القطري أكد استمرار دعم دولة قطر للأشقاء في لبنان من أجل التنمية والازدهار.

من جانبه، هنأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، دولة قطر بالمصالحة الخليجية.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من وزير الخارجية القطري للبنان شملت لقاء مع نظيره اللبناني السابق جبران باسيل، واتصالا مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وذلك في إطار مساعٍ قطرية لإيجاد أرضية مشتركة وتوافقية لتشكيل حكومة لبنانية.

وقالت مصادر للجزيرة نت إن الحريري كان موجودا خارج لبنان خلال الزيارة؛ لكنها رجحت عقد لقاء قريب بينه وبين وزير الخارجية القطري.

وكان الوزير القطري دعا خلال زيارته للبنان جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، والتعجيل بتشكيل الحكومة، مؤكدا أن الدوحة ستدعم أي سبيل يؤدي إلى ذلك.

وحمل وزير الخارجية رسالة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، تتضمن الدعم لتشكيل الحكومة ورأب الصدع بين كافة الأطراف السياسية، تمهيدا لفتح الباب أمام المساعدات الاقتصادية لحل الأزمة الراهنة، والمساهمة في إعادة إعمار لبنان.

ويعاني لبنان منذ شهور من أزمة اقتصادية واستقطاب سياسي حاد، حيث لم تتمكن القوى السياسية من تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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