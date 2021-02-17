البث الحي
سياسة

رغم مخاوفها المتعلقة بحقوق الإنسان.. واشنطن توافق على صفقة عسكرية مع مصر

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: نتواصل مع الحكومة المصرية بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان (رويترز)
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: نتواصل مع الحكومة المصرية بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان (رويترز)
17/2/2021

أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على بيع معدات عسكرية إلى مصر تقترب قيمتها من 200 مليون دولار، تزامنا مع تأكيدها التواصل مع الحكومة المصرية بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة وافقت على بيع معدات عسكرية إلى مصر بقيمة 197 مليون دولار، كما أوضح مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في الوزارة أن الصفقة تتضمن صواريخ من طراز رام التكتيكية ومعدات عسكرية أخرى.

وأكدت الخارجية الأميركية أن الصفقة تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة غير عضو في حلف الناتو.

وأضافت أن مصر لا تزال حليفا إستراتيجيا مهما في الشرق الأوسط، وأن الصفقة لن تغير من التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير المتعلقة باعتقال أفراد عائلة الناشط الحقوقي والمواطن الأميركي محمد سلطان وإنها تبحث فيها.

وأضاف برايس في تصريح صحفي أن الولايات المتحدة تتواصل مع الحكومة المصرية بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وتأخذ على محمل الجد جميع مزاعم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

وتابع "سنحافظ على قيمنا في كل علاقة لدينا في جميع أنحاء العالم ومع شركائنا الأمنيين المقربين بما في ذلك مصر".

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

رابط خارجي

"الانهيار أو الحرب الأهلية".. يزيد صايغ يكشف مستقبل النظام العسكري في مصر

قال الباحث بمعهد كارينغي لدراسات الشرق الأوسط يزيد صايغ إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو الفرد الأقوى داخل بنية النظام، مؤكدا أن تصرفات النظام خلقت وضعا لم يعد أمامه سوى الانهيار أو الحرب الأهلية

المزيد من سياسة

كاتبة في نيويورك تايمز: التاريخ العنصري الوحشي لأميركا متأصل في جيناتنا

تحليل الجينات يكشف عن نتائج مفاجئة (مواقع التواصل)

كورونا.. تراجع ملحوظ للإصابات والوفيات في العالم ومنظمة الصحة تحذر من استعجال الخلاص

فحص "كوفيد-19" في مطار مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة (الأوروبية)

الوعد الانتخابي الأصعب.. أي خيارات أمام بايدن لإغلاق معتقل غوانتانامو؟

أحد أبراج المراقبة في معتقل غوانتانامو (غيتي)

في أول لقاء تلفزيوني مباشر.. بايدن لم يواجه أسئلة محرجة ويعد بتوفير لقاحات كافية ضد كورونا لكل الأميركيين بحلول الصيف

بايدن يرد على سؤال صحفية في البيت الأبيض (الأوروبية)
الأكثر قراءة

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن رحلة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

شاهد- الأعظم في العالم.. سانتياغو برنابيو الجديد أكثر من مجرد ملعب

ريال مدريد استغل جائحة كورونا لإجراء تطوير شامل لملعب سانتياغو برنابيو (رويترز)

مذبحة سربرنيتسا.. فيلم يروي أحداث أكبر مجزرة ضد المسلمين في أوروبا

عايدة تخاطب آلاف المسلمين الذين لم يسمح لهم بدخول المعسكر (مواقع التواصل)

كان حليفه وبرأه في محاكمة الكونغرس.. ترامب يهاجم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ويصفه بالمتجهم الضعيف

ترامب شن حربا مفتوحة على ماكونيل بعد أن كان حليفا له (الأوروبية)