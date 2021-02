كورونا.. غوتيريش يدعو لخطة تطعيم عالمية وإدارة بايدن تعد بتوفير اللقاح الصيف المقبل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مجلس الأمن القوى الاقتصادية الكبرى في العالم إلى إعداد "خطة تلقيح عالمية" ضد فيروس كورونا، ومن جانبه تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بتوفير اللقاح لمواطنيه الصيف المقبل.

وقال غوتيريش -خلال اجتماع لمجلس الأمن- إن العالم يحتاج بشكل عاجل لخطة تطعيم عالمية، تجمع من لديهم القوة والخبرة العلمية والقدرات الإنتاجية.

وأضاف، خلال الاجتماع بشأن المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لكورونا، أن المساواة في الحصول على اللقاحات أكبر اختبار أخلاقي أمام المجتمع العالمي.

وقال الأمين العام إن 10 دول فقط قامت بإعطاء 75%من جميع لقاحات كورونا، بينما أكثر من 130 دولة لم تتلق جرعة واحدة.

وأعرب عن اعتقاده بأن مجموعة العشرين (تضم أقوى 20 اقتصادا في العالم) مخولة بتشكيل فريق عمل طارئ مكلف بالتحضير لعملية تلقيح عالمية كهذه، وتنسيق تطبيقها وتمويلها.

وقال غوتيريش إن قمة مجموعة السبع برئاسة بريطانيا المقررة السبت "يمكنها أن تعطي الدفعة الضرورية لجمع الموارد المالية الضرورية".

وحذر من أنه لو ترك الفيروس ينتشر بسرعة في دول الجنوب فإنه سيتحور أكثر فأكثر مع نسخ جديدة أشد عدوى وأكثر فتكا قد تهدد فاعلية اللقاحات، مشيرا إلى أن "ذلك قد يطيل أمد الجائحة بشكل كبير مما يسمح للفيروس بالعودة ليفتك بدول الشمال".

من جانبه، قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن السلالة المتحورة من فيروس كورونا، المكتشفة في بريطانيا، تنتشر بسرعة في بلاده.

أضاف شبان أنه، استنادا إلى بيانات جديدة من معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، فقد ارتفعت نسبة هذه الطفرة من الفيروس في العينات الإيجابية التي تم فحصها إلى أكثر من 22% خلال أسبوعين.

President Biden affirmed that Covid-19 vaccines will be widely available to the general public by the end of July.

"By the end of July we’ll have over 600 million doses, enough to vaccinate every single American." #BidenTownHall https://t.co/K3sxmUXFdG pic.twitter.com/xTkje54Aqx

— CNN (@CNN) February 17, 2021