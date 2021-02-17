بعد 10 سنوات على ثورة 17 فبراير/شباط لا تزال ليبيا تعيش مخاضا صعبا لبناء الدولة المستقرة

ما بين إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وإنهاء الحرب والانقسام وإرساء العدالة والحرية تمثلت مطالب الليبيين في الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير/شباط 2011.

الجزيرة نت استطلعت آراء مواطنين ليبيين بعد مرور عقد على الإطاحة بنظام معمر القذافي، حيث عبروا عن أمنياتهم في تحقيق أهداف الثورة التي ضحوا من أجلها.

وفي ظل حكومة جديدة اختارها ملتقى الحوار السياسي أعرب المواطنون الليبيون عن أملهم في تحقيق متطلبات ثورة 17 فبراير/شباط في العدالة وإقامة الدولة المدنية بكل مؤسساتها وتحقيق المساواة.

كما عبروا عن أمنياتهم بأن ينطلق المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة في بناء الوطن على أسس سليمة، وتوحيد المؤسسات الليبية المنقسمة بين الشرق والغرب.

وطالبوا الحكومة الجديدة بأن تقدم الأفضل للبلاد وتجمع شملها وتودع الحرب إلى غير رجعة.