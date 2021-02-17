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سياسة|إسرائيل

أول سفير للإمارات بإسرائيل يغرّد بالعبرية والسفارة تبحث عن مقر لها

أعلنت أبوظبي الأحد تعيين محمد آل خاجة أول سفير لها في تل أبيب

إسرائيليون خلال حضورهم فعالية في دبي بمناسبة زيارة حاخام إسرائيل الأكبر ديسمبر/كانون الأول الماضي (الأوروبية)
إسرائيليون خلال حضورهم فعالية في دبي بمناسبة زيارة حاخام إسرائيل الأكبر ديسمبر/كانون الأول الماضي (الأوروبية)
17/2/2021

غرّد سفير الإمارات في تل أبيب محمد آل خاجة، مساء الأربعاء، بالعبرية معربا عن تطلعه إلى العمل مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التعاون بين البلدين.

وكتب آل خاجة في تغريدات بحسابه الجديد باللغات الإنجليزية والعبرية والعربية على الترتيب "يسعدني إطلاق حسابي الرسمي على موقع تويتر كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل".

وقال إنه يتطلع إلى العمل مع المسؤولين الإسرائيليين "لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ولنشر قيم السلام والتعايش بين شعبي البلدين".

في سياق متصل، أعلنت السفارة الإماراتية بتل أبيب تدشين حسابها الرسمي على موقع تويتر.

وقالت السفارة في أول تغريدة لها "هذا هو الحساب الرسمي لسفارة دولة الإمارات لدى دولة إسرائيل على تويتر"، وأضافت أنها تتطلع عبر حسابها إلى "تبادل آخر الأخبار والمعلومات حول دولة الإمارات، وما يستجد من أحداث في إطار تعزيز السلام والتفاهم والتقدم بين شعبينا وعلى صعيد المنطقة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الخارجية الإسرائيلية عبر حساب "إسرائيل في الخليج" التابع لها على تويتر وصول وفد من الخارجية الإماراتية إلى إسرائيل، لاختيار موقع إقامة أول سفارة لدولة خليجية في تل أبيب.

والأحد، أعلنت أبو ظبي، تعيين محمد محمود آل خاجة، أول سفير لها في إسرائيل.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة الإماراتية مصادقتها على فتح سفارة إماراتية في إسرائيل.

وتلا المصادقة، إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتاح سفارة لبلادها في أبو ظبي مع وصول القائم بالأعمال إيتان نائيه إلى العاصمة الإماراتية.

ووقعت الإمارات والبحرين منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاقي تطبيع مع إسرائيل برعاية أميركية، وسط انتقادات وتحفظات فلسطينية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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