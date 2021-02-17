البث الحي
سياسة|مصر

أنباء عن إطلاق سراح اليوتيوبر المصري شادي سرور

اليوتيوبر المصري شادي سرور (مواقع التواصل الاجتماعي)
اليوتيوبر المصري شادي سرور (مواقع التواصل الاجتماعي)
عمرو جمال - القاهرة
17/2/2021-|آخر تحديث: 18/2/202112:30 AM (مكة المكرمة)

تصدر اسم اليوتيوبر المصري شادي سرور محرك البحث العالمي غوغل كأكثر الموضوعات التي بحث عنها المصريون، وذلك بعد الأنباء التي ترددت عن إطلاق سراحه بعد قضاء ما يقرب من 14 شهرا رهن الحبس الاحتياطي في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية "الصفافير"

صحيفة "المصري اليوم" نقلت الأربعاء عن مصدر أمني خبر إطلاق سراح شادي سرور، كما نشر أحد أصدقاء سرور صورة مع اليوتيوبر الشهير مرحبا بعودته من جديد، مما أثار عاصفة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وربطت بعض التغريدات بين إطلاق سراح شادي ووصول الرئيس الأميركي جو بايدن للبيت الأبيض، والذي سبق أن تحدث أثناء حملته الانتخابية حول ملف حقوق الإنسان في مصر.

 

كانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قد أمرت في ديسمبر/كانون الأول 2019 بحبس سرور العائد من الولايات المتحدة آنذاك 15 يوما على ذمة التحقيق، كما وجهت النيابة المصرية لسرور اتهامات بارتكاب جرائم "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي التمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر غير المرخص، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام".

وتعرف القضية المتهم فيها سرور باسم "قضية الصفافير" رقم 488، وتضم العديد من الشخصيات الشهيرة من أبرزهم القيادي اليساري كمال خليل، والأكاديميان حازم حسني وحسن نافعة، والنشطاء ماهينور المصري وإسراء عبد الفتاح وخالد داوود وعمرو إمام وحسام الصياد، فضلا عن الصحفية سولافة مجدي، وبعضهم تم الإفراج عنه في أوقات سابقة.

وتزامنت تلك القضية مع حملة "اطمن أنت مش لوحدك" التي أطلقها المذيع المعارض معتز مطر، ودعا خلالها المصريين إلى إطلاق الصفارات من شرفات المنازل، لطمأنة المصريين أن الأغلبية تعارض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظامه.

واستندت اتهامات النيابة إلى فيديو نشره شادي عبر قناته على اليوتيوب في أبريل/نيسان من عام 2017 " انتقد فيه الرئيس المصري، كما بث حلقة تسخر من السيسي ومؤيديه، بالتزامن مع المظاهرات التي خرجت يوم 20 سبتمبر/أيلول استجابة لدعوة الممثل والمقاول محمد على للتظاهر.

لكن عدم ظهور شادي على منصاته المختلفة بمواقع التواصل أو صدور أي تصريح منه والاكتفاء بصورة على حساب أحد أصدقائه، أثار الشكوك لدى البعض حول صحة الخبر، خاصة بعد تصريحات المحامية هالة دومة التي نفت فيها إطلاق سراح اليوتيوبر الشهير، في حين تمنى عدد من متابعيه أن يكون خبر الإفراج عنه صحيحا.

وتحظى منصات شادي سرور على مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة واسعة، حيث يزيد مجموع متابعيه على منصتي يوتيوب وفيسبوك عن 11 مليون متابع، ويشتهر سرور بتسجيلاته الساخرة التي يؤدي من خلالها رسالة اجتماعية بأسلوب كوميدي، لكنه أيضا يثير الجدل في بعض الفيديوهات التي ينشرها على قناته مثل تفكيره في الانتحار، وإعلانه الإلحاد، قبل أن يعلن عودته إلى الإسلام مرة أخرى.

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

بعد وعكة صحية.. الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا يدخل المستشفى احترازيا

الأمير فيليب خلال مغادرته مستشفى الملك إدوارد السابع في ديسمبر/كانون الأول الماضي إثر وعكة سابقة (رويترز)

لاكروا: النازحون في الشرق الأوسط.. العودة مستحيلة

بعض الأسر السورية نزحت 25 مرة (الأناضول)

واشنطن بوست: الحلفاء والأعداء يختبرونه.. طريقة تفاعل بايدن ستحدد مسار رئاسته

الكاتب: على بايدن أن يظهر للعالم أنه ليس شخصا ضعيفا (وكالة الأنباء الأوروبية)

قانون محاربة الانعزالية بفرنسا.. هل خيط على مقاس المسلمين لمحاصرتهم وتهميشهم؟

ناشط حقوقي يعتقد أن قانون الانعزالية هو جزء من حملة ماكرون الانتخابية الذي تراجعت شعبيته في الآونة الأخيرة (وكالة الأنباء الأوروبية)
الأكثر قراءة

شاهد.. تهديد بالقتل وحرب شتائم في مباراة برشلونة وسان جيرمان

مبابي كان كابوسا للاعبي برشلونة (غيتي)

في أولى مقابلاته بعد مغادرة البيت الأبيض.. ترامب: بايدن مضطرب عقليا وتويتر ممل

ترامب لم يعلق على ما إذا كان يخطط للترشح مجددا للرئاسة في عام 2024 (رويترز)

واشنطن بوست: بايدن تعامل مع نتنياهو بازدراء لأسباب وجيهة

بايدن (يسار) مع نتنياهو خلال زيارة سابقة لإسرائيل عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس الأميركي (رويترز)

عاصفة ثلجية في الشرق الأوسط.. معاناة اللاجئين السوريين تتعمق والأردن يعلن عطلة رسمية والبياض يغطي قمم القدس

الثلوج تتساقط على المسجد الأقصى وحوله (الأوروبية)