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سياسة|تركيا

الدفاع التركية تعلن القبض على سيدة روسية.. فما تهمتها؟

السيدة مدرجة على القائمة الحمراء للمطلوبين ولم تورد وزارة الدفاع تفاصيل أكثر عن هويتها

جندي تركي يراقب حدود بلاده مع سوريا لمنع عبور المتسللين (وكالة الأنباء الأوروبية)
جندي تركي يراقب حدود بلاده مع سوريا لمنع عبور المتسللين (وكالة الأنباء الأوروبية)
17/2/2021

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 5 روس بينهم سيدة وليبي واحد، لدى محاولتهم التسلل إلى البلاد من سوريا بطريقة غير قانونية.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن قوات حرس الحدود ألقت القبض على الأشخاص الستة في منطقة "نارليجا" التابعة لولاية هطاي (جنوب) الحدودية مع سوريا.

وأضافت أن بين المقبوض عليهم سيدة روسية مطلوبة بتهمة الانضمام إلى تنظيم الدولة.

وفي بيان لاحق، أوضحت الوزارة أن السيدة الروسية المنتمية إلى التنظيم والتي ألقي القبض عليها اليوم، مطلوبة بالنشرة الحمراء، دون أن تذكر تفاصيل عن هويتها وما إذا كانت ستسلمها لبلادها.

وتصنف الداخلية التركية الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرًا القائمة الرمادية.

وعادة ما تخصص الداخلية التركية مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات بشأن بعض المطلوبين الخطرين المدرجين على القائمة الحمراء.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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