قال عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي رو خانا في مقابلة مع الجزيرة إن تحقيق السلام في اليمن لا يتأتى إلا من توقف التدخلات الأجنبية

نددت واشنطن بقصف الحوثيين على مطار أبها الدولي جنوب السعودية، متهمة إيران بدعمهم، وأعلنت السعودية إحباط هجوم جديد، بينما قال الحوثيون إن "وقف العدوان" ضروري لتحقيق السلام.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ إن هناك حاجة إلى تنسيق الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن يضمن الأمن في المنطقة.

وأشار إلى أن هجوم الحوثيين الأخير على أبها ليس من أعمال جماعة تقول إنها تسعى إلى السلام.

وأوضح ليندركينغ، في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية شارك فيه عبر الإنترنت، أنه يتطلع للعمل مع الحكومتين السعودية واليمنية والشركاء والمعنيين للتوصل إلى حل في اليمن.

وأكد ليندركينغ أن الولايات المتحدة لديها طرق لإيصال رسائل إلى الحوثيين، وأنه يتواصل شخصيا مع قادة الدول الرئيسية المعنية بالصراع في اليمن.

واتهم المبعوث الأميركي إيران بلعب دور سلبي في اليمن، وقال إن طهران تقدم التدريب والتجهيز للحوثيين لشن هجمات ضد أهداف في السعودية وأماكن أخرى في الخليج، معتبرا أنه من الأفضل لإيران ان تدعم الجهود الدولية لحل النزاع في اليمن.

وبدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن واشنطن ستواصل العمل مع السعودية بشأن التهديدات التي تتعرض لها رغم وجود تباينات معها.

ولفتت المتحدثة في إيجازها الصحفي إلى أن الإدارة الأميركية أوضحت أنها ستعيد تقييم علاقاتها مع المملكة، موضحة أن نظير الرئيس جو بايدن في السعودية هو الملك سلمان، وأن بايدن سيتحدث إليه في الوقت المناسب.

من ناحيته، قال عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي رو خانا في مقابلة مع الجزيرة إن تحقيق السلام في اليمن لا يتأتى إلا من توقف التدخلات الأجنبية، وإنه يتعين على كل الأطراف التوقف عن العنف للسماح للمبعوث الأممي مارتن غريفيث بالعمل على العملية السلمية.

وأضاف خانا أن ما تدعو إليه الولايات المتحدة هو أن تتوقف كل من السعودية والإمارات وإيران عن القصف والتمويل، وعندها "يمكن أن نصل إلى السلام".

هجوم جديد

وفي أحدث التطورات، أعلنت قوات التحالف المشتركة أنها تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون على مدينة خميس مشيط جنوب السعودية في وقت مبكر من فجر الأربعاء.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن هجمات الحوثيين تستهدف المدنيين والأعيان في المدينة بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جريمة حرب، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، أورد بيان لمجلس الوزراء السعودي أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقًا لالتزاماتها بالقوانين الدولية.

وأشار البيان إلى الرسالة التي وجهتها السعودية إلى مجلس الأمن للتنديد بالهجوم الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي، كما نددت الرسالة بأعمال الحوثيين التي وصفها البيان بالعدائية المقوضة للسلام في اليمن.

و كان التلفزيون السعودي أعلن أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة ملغّمة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الثلاثاء، من دون وقوع خسائر أو ضحايا.

الحوثيون وإيران

وفي صنعاء، قال الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام إن الحوثيين يدعون لعمل سياسي بنّاء وناجح، عقب وقف شامل لما وصفه بالعدوان وفك الحصار.

وأضاف عبد السلام أنه بعد تجارب الماضي لن يكتب النجاح لأي عملية سياسية تحت النار والحصار، وأن على "المعتدي إيقاف عدوانه وحصاره"، مؤكدا أن الجماعة جاهزة للتعاطي بإيجابية.

وفي طهران، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إنه لا حل عسكريا للأزمة اليمنية، وإن إيران تأمل أن يسهم الموقف الأميركي في وقف الحرب في اليمن.

وأضاف ربيعي أن على الدول التي بدأت الحرب في اليمن أن توقفها، وأن إيران مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة لإنهاء هذه الحرب.