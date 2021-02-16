وسائل إعلام: سعد الحريري يزور قطر الأربعاء

أفادت وسائل إعلام محلية في لبنان بأن رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، يتوجه الأربعاء إلى الدوحة للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، إلى لبنان شملت لقاء مع وزير الخارجية اللبناني السابق، جبران باسيل، واتصالا مع رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، وذلك في إطار مساعٍ قطرية لإيجاد أرضية مشتركة وتوافقية لتشكيل حكومة لبنانية.

وقالت مصادر للجزيرة نت إن الحريري كان موجودا خارج لبنان خلال الزيارة؛ لكنها رجحت عقد لقاء قريب بينه وبين وزير الخارجية القطري.

وكان الوزير القطري دعا أمس خلال زيارته للبنان جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، والتعجيل بتشكيل الحكومة، مؤكدا أن الدوحة ستدعم أي سبيل يؤدي إلى ذلك.

وحمل وزير الخارجية رسالة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الرئيس ميشال عون، تتضمن الدعم لتشكيل الحكومة ورأب الصدع بين كافة الأطراف السياسية، تمهيدا لفتح الباب أمام المساعدات الاقتصادية لحل الأزمة الراهنة، والمساهمة في إعادة إعمار لبنان.

ويعاني لبنان منذ شهور من أزمة اقتصادية واستقطاب سياسي حاد، حيث لم تتمكن القوى السياسية من تشكيل حكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020.