كورونا.. انخفاض لافت في الإصابات بأميركا وكشف في بريطانيا عن طفرة جديدة للفيروس

في جامعة أدنبرة البريطانية أكد باحثون التعرف على طفرة جديدة من فيروس كورونا سموها "بي 1525" باستخدام تسلسل الجينوم لعينات الفيروس في 10 دول بمن فيها بريطانيا

انخفضت الحصيلة اليومية للإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أقل من مئة ألف إصابة، وذلك لأول مرة منذ شهور، في حين تعرّف باحثون في جامعة بريطانية على طفرة جديدة للفيروس.

وشهدت 40 ولاية أميركية انخفاضا بنحو 25%، في حين سجلت 10 ولايات انخفاضا طفيفا.

وبحسب موقع "إن بي سي" (NBC)، فإن الولايات المتحدة سجلت الأحد الماضي نحو 780 وفاة، وهي المرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي تنخفض فيها الحصيلة اليومية للوفيات لأقل من ألف.

يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 27 مليون إصابة بفيروس كورونا، في حين قاربت الوفيات 490 ألفا.

طفرة جديدة

في جامعة أدنبرة البريطانية، أكد باحثون التعرف على طفرة جديدة من فيروس كورونا سموها "بي 1525" (B1525) باستخدام تسلسل الجينوم لعينات الفيروس في 10 دول بمن فيها بريطانيا.

وقال الباحثون إن هذه الطفرة الجديدة للفيروس لديها مجموعة من العوامل التي قد تكون مقلقة، منها طفرة في بروتين سبايك الموجود أيضا في السلالات البرازيلية والجنوب أفريقية لفيروس كورونا، مما يجعله أكثر مقاومة للأجسام المضادة.

وأشارت صحيفة الغارديان (the Guardian) إلى أن الباحثين اكتشفوا في بريطانيا ما لا يقل عن 32 إصابة بهذا الطور الجديد من الفيروس، في حين عثر على حالات مماثلة في الدانمارك ونيجيريا والولايات المتحدة وفرنسا وغانا وأستراليا وكندا والأردن وإسبانيا.

برنامج دراسة النسخ المتحورة

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن المفوضية ستطلق الأربعاء برنامجا لدراسة النسخ المتحورة من فيروس كورونا.

وقالت فون دير لايين -في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" (Les Echos) الفرنسية- إن البرنامج الذي أطلق عليه اسم "هيرا إنكوبيتور"، "سيجمع المختبرات والسلطات الصحية والعلماء والمفوضية الأوروبية وستخصّص له أموال كبيرة"، من دون أن توضح قيمة هذه الأموال.

وأضافت "منذ الآن، وبالتوازي مع الجهود المبذولة بشأن اللقاحات الحالية، يجب أن نساعد المصنعين على تطوير قدرات إنتاج" للقاحات من "الجيل الثاني"، مشيرة إلى أن "هذه النسخ المتحورة تقلقنا كثيرا".

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت عزمها إطلاق وكالة أوروبية جديدة هي هيئة الاستجابة للطوارئ الصحية "هيرا"، بهدف مكافحة الأوبئة المستقبلية وتحسين التنسيق بين دول الاتحاد السبع والعشرين.

والأحد أعلنت مفوضية الصحة الأوروبية أن الوكالة الأوروبية للأدوية ستسرع آلية الترخيص للقاحات الجديدة لكورونا، في مسعى منها للتصدي بشكل أفضل للنسخ المتحوّرة من كوفيد-19.

وهذه آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا حول العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة:

هولندا.. القضاء يتحدى حظر التجول

قضت محكمة في لاهاي الثلاثاء بأنه ينبغي على الحكومة الهولندية رفع حظر التجول المفروض حاليا لمكافحة وباء كوفيد-19 والذي أدى إلى اندلاع أعمال شغب عنيفة في البلاد.

وبحسب المحكمة، لم يتم إثبات "الضرورة الملحة" لتبني مثل هذا الإجراء. وأعلنت الحكومة الهولندية في أوائل فبراير/شباط الماضي تمديد حظر التجول في أنحاء البلاد من الساعة 21:00 حتى 04:30 صباحا حتى 2 مارس/آذار المقبل.

اليابان.. بدء التلقيح

أكدت اليابان أنها ستطلق حملتها للتحصين ضد فيروس كورونا الأربعاء، وستبدأ إعطاء اللقاحات في البداية لموظفي المستشفيات، في حين يتعين على بقية السكان الانتظار لأسابيع أو حتى أشهر للحصول عليه، مع اقتراب دورة الألعاب الأولمبية.

وفي المرحلة التالية، ستعطى اللقاحات للعاملين الصحيين الآخرين. ولن تعطى للمسنين حتى أبريل/نيسان المقبل على أقرب تقدير.

تشيلي.. تلقيح المدرسين

بدأت تشيلي التي كانت من بين أولى الدول في أميركا اللاتينية التي أطلقت حملة التطعيم الشاملة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يوم الاثنين تلقيح المدرسين استعدادا لإعادة فتح المدارس في الأول من الشهر المقبل.

وسيلقّح في الإجمال أكثر من 513 ألف مدرّس وموظف في المدارس والحضانات.

وتأمل الحكومة في الانتهاء من تلقيح الفئات الأكثر ضعفا (نحو 5 ملايين) قبل 30 مارس/آذار المقبل، وتطعيم 10 ملايين شخص قبل 30 يونيو/حزيران القادم في بلد يعدّ 36 مليون نسمة.

المغرب.. 500 ألف جرعة

قالت مصادر في وزارة الصحة إن المغرب تلقى اليوم الثلاثاء دفعة ثانية تضم 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم (Sinopharm) الصيني المضاد لفيروس كورونا، في إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس.

وبهذا يكون المغرب قد حصل حتى الآن على مليون جرعة من لقاح سينوفارم، إضافة إلى 6 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا (AstraZeneca) الذي طوّره معهد سيروم الهندي (Serum Institute of India) للمصل واللقاح.

وبحلول أمس الاثنين، وصل عدد من تلقوا التطعيم بالمغرب 1.7 مليون، وهو أكبر عدد يجري تطعيمه في أي دولة بالقارة الأفريقية.

آخر الأرقام

تسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر 2.4 مليون شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية الثلاثاء.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررا جراء الوباء، إذ اقتربت من 490 ألف وفاة، تليها البرازيل والمكسيك فالمملكة المتحدة.