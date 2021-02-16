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سياسة|إمارات عربية متحدة

في أول زيارة له بعد اتفاق العلا.. تدني مستوى استقبال ملك البحرين في الإمارات

ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (وكالة الأنباء الأوروبية)
ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (وكالة الأنباء الأوروبية)
16/2/2021-|آخر تحديث: 16/2/202106:58 PM (مكة المكرمة)

لوحظ تدني مستوى استقبال ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث استقبله الشيخ حمدان بن زايد الذي لا يشغل أي منصب حكومي، كما غاب عن استقباله ولي عهد أبو ظبي أو أي من المسؤولين الكبار في الدولة.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لملك البحرين إلى الإمارات بعد اتفاق العلا، الذي دشن عودة العلاقات بين الدول التي شاركت في حصار قطر ومن بينها البحرين.

واتخذت البحرين مسارا تصعيديا مع قطر منذ إبرام هذا الاتفاق، حيث افتعلت أزمة الصيادين، كما أدلى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بتصريحات هاجم فيها دولة قطر مما زاد من التوتر، ولم يتوقف الإعلام البحريني الرسمي عن مهاجمة قطر بعد توقيع الاتفاق.

يذكر أن الحوار بدأ بين مسؤولين قطريين وجميع أطراف اتفاق العلا باستثناء البحرين، وهو ما شكا منه المسؤولون البحرينيون، واعتبرته مصادر قطرية تعبيرا عن الاستياء من السلوك الهجومي للمنامة بعد انتهاء الحصار.

جدير بالذكر أن ملك البحرين لم يحضر قمة العلا حيث أرسل ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة نيابة عنه.

المصدر : الجزيرة

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