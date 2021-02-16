في أول زيارة له بعد اتفاق العلا.. تدني مستوى استقبال ملك البحرين في الإمارات

لوحظ تدني مستوى استقبال ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث استقبله الشيخ حمدان بن زايد الذي لا يشغل أي منصب حكومي، كما غاب عن استقباله ولي عهد أبو ظبي أو أي من المسؤولين الكبار في الدولة.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لملك البحرين إلى الإمارات بعد اتفاق العلا، الذي دشن عودة العلاقات بين الدول التي شاركت في حصار قطر ومن بينها البحرين.

تزداد اراضي دولة الامارات اشراقا وبريقا عندما يحط بها ملك الوفاء حمد بن عيسى آل خليفة 🇦🇪🇧🇭 pic.twitter.com/sAMKu9LDdN — الدرع الاماراتي Ⓜ️🇦🇪 (@Emarati_Shield) February 15, 2021

واتخذت البحرين مسارا تصعيديا مع قطر منذ إبرام هذا الاتفاق، حيث افتعلت أزمة الصيادين، كما أدلى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بتصريحات هاجم فيها دولة قطر مما زاد من التوتر، ولم يتوقف الإعلام البحريني الرسمي عن مهاجمة قطر بعد توقيع الاتفاق.

يذكر أن الحوار بدأ بين مسؤولين قطريين وجميع أطراف اتفاق العلا باستثناء البحرين، وهو ما شكا منه المسؤولون البحرينيون، واعتبرته مصادر قطرية تعبيرا عن الاستياء من السلوك الهجومي للمنامة بعد انتهاء الحصار.

جدير بالذكر أن ملك البحرين لم يحضر قمة العلا حيث أرسل ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة نيابة عنه.