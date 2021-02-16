البث الحي
سياسة|قطر

سلّم رسالة من الشيخ تميم لروحاني.. وزير خارجية قطر يجدد استعداد بلاده للعب دور مؤثر في التعاون الإقليمي

رسالة أمير قطر إلى الرئيس الإيراني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين (وكالة الأنباء القطرية)
رسالة أمير قطر إلى الرئيس الإيراني تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين (وكالة الأنباء القطرية)
16/2/2021-|آخر تحديث: 16/2/202104:14 AM (مكة المكرمة)

سلّم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رسالةً خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، تتصل بالعلاقات الثنائيّة وسبل دعمها وتطويرها.

وأجرى الوزير القطري -أثناء زيارته العاصمة الإيرانية طهران الاثنين- محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية عن الوزير القطري أن بلاده مستعدة للعب دور مؤثر في إطار التعاون الإقليمي، بهدف تسوية الملفات العالقة.

وأضاف أن المنطقة تحتاج إلى توجه جديد يركز على التعاون الإقليمي، حسب تعبيره، مؤكدا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تؤكد ضرورة التعاون الإقليمي المشترك لحل الملفات العالقة في المنطقة، وإن العلاقات القطرية الإيرانية تلعب دورا مهما في هذا الشأن.

وأضاف، خلال لقاء وفدي البلدين، أن طهران ترحب بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتشيد بالخطوات التي اتخذتها الدوحة لكسر الحصار المفروض عليها، حسب تعبيره.

                                              لقاء الوفد القطري بالوفد الإيراني في طهران (الجزيرة)

وكان وزير الخارجية القطري قد دعا قبل فترة في حوار مع قناة إعلامية أميركية دول مجلس التعاون للدخول في حوار مع طهران وأعلن استعداد بلاده لعقد اجتماع بين الدول الست للمجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من جانبه، رحّب وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له على "تويتر" بمقترح الحوار بين إيران والدول الخليجية.

وقبل أيام، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني -خلال استقباله نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في قطر- إن الدوحة وأنقرة تشجعان واشنطن وطهران على الانخراط مرة أخرى في حل أزمة الملف النووي بالطرق الدبلوماسية.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

وزير الخارجية القطري يتلقى اتصالين من مستشار الأمن القومي لبايدن والمبعوث الأميركي إلى إيران

تلقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالين هاتفيين من المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، ومستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان.

المزيد من سياسة

بعد قتله 13 مدنيا.. هل تشن تركيا حربا طويلة على حزب العمال بشمال العراق؟

مروحية تركية تقوم بمهمة في الحدود التركية العراقية (الأناضول)

الخزانة الأميركية تعلن رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب والخارجية تدعوهم لوقف العمليات العسكرية

الحوثيون يشددون الحصار على مأرب التي تعتبر آخر معاقل الحكومة في الشمال (رويترز)

لن نعطيهم فرصة.. أردوغان يعد بتوسيع عمليات التصدي لمسلحي العمال الكردستاني عبر الحدود

الرئيس التركي اشتكى من أن بلاده لا تحصل على ما يكفي من التضامن الدولي (رويترز)

بعد تصاعد العنف.. حلف الأطلسي يعتزم زيادة أعداد جنوده بالعراق إلى 5 آلاف

جنود إسبان ضمن بعثة حلف الناتو التي تتولى مهام مشورة وتدريب للقوات العراقية (وكالة الأنباء الأوروبية)
الأكثر قراءة

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن رحلة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

في أول زيارة له بعد اتفاق العلا.. تدني مستوى استقبال ملك البحرين في الإمارات

ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة (وكالة الأنباء الأوروبية)

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميا

الجمل.. هل يكون مفتاح علاج كورونا؟