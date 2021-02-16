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سياسة|إمارات عربية متحدة

بلغاريا تضبط شحنة هيروين على سفينة قادمة من دبي

السلطات البلغارية قدرت قيمة الشحنة بنحو 36 مليون ليف بلغاري (22 مليون دولار) يمكن أن تزيد للمثلين أو لثلاثة أمثالها عند بيعها (رويترز)
السلطات البلغارية قدرت قيمة الشحنة بنحو 36 مليون ليف بلغاري (22 مليون دولار) يمكن أن تزيد للمثلين أو لثلاثة أمثالها عند بيعها (رويترز)
16/2/2021

قال مكتب المدعي العام في بلغاريا اليوم الثلاثاء إن السلطات صادرت 401 كيلوغرام من الهيروين كانت مخبأة في حاويات على متن سفينة وصلت إلى ميناء فارنا على البحر الأسود قادمة من دبي.

وقال المدعون في بيان إن مسؤولي الجمارك عثروا على شحنة الهيروين موزعة على حوالي 500 عبوة كانت مخبأة في بكرات من البيتومين المستخدم في عزل الأسطح والأرضيات مصنعة في إيران، وأضافوا أن الشحنة وصلت في السابع من فبراير/شباط الجاري.

وقال ممثلو الادعاء إنه تم إلقاء القبض على صاحب الشركة المستوردة وعلى مسؤول في الجمارك، ووجهت إليهما تهمة تهريب المخدرات.

وقدرت السلطات قيمة الشحنة بحوالي 36 مليون ليف بلغاري (22 مليون دولار) يمكن أن تزيد للمثلين أو لثلاثة أمثالها عند بيعها.

وتقع بلغاريا على ما يسمى طريق البلقان لتهريب المخدرات والذي يستخدم ممرا للتهريب من آسيا والشرق الأوسط إلى الغرب.

المصدر : رويترز

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